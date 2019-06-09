Как монахи варят пиво и примеряют на себя крылья: репортаж из аббатства Гримберген

Монахи в Бельгии выращивают хмель для своей пивоварни, изучают звезды и любят селфи

Веселые монахи. Обитатели аббатства не только варят, но и с удовольствием пробуют пиво. Фото: Carlsberg.

Журналист "Сегодня" побывал в бельгийском аббатстве Гримберген, где уже почти девять веков монахи варят пиво. Узнал, чем местные пенные сорта отличаются от немецких и с чем их правильно сочетать. Познакомился с местными святыми отцами и даже сделал с ними селфи. И убедился, что темное пиво вполне гармонирует со сладкой панакотой, а слово "монах" — не только с "селфи", но и "фудпэйринг".

Накануне столичный Брюссель встретил нас отнюдь не летними "плюс 10" и мерзкой моросью. Писающий Мальчик в этот день стоял без одежки и, казалось, мерзнет вместе с туристами. Классическая бельгийская вафля с сахарной пудрой и шоколадом за 4,5 евро у площади Гран-Плас настроение поднимала не надолго. Даже искать Писающую Девочку, затерявшуюся среди злачных мест "столицы Европы", особого желания не было. Зато наутро, когда мы прибыли в Гримберген, что в 15 км от Брюсселя, пробилось солнышко.

"Вы тут, наверное, вчера молились про хорошую погоду", — осторожно шучу в беседе с монахами аббатства. Те отшучиваются (или нет?) в ответ: "Конечно! У нас по расписанию каждый день в пять часов молитва!".

В Киеве перед поездкой главный вопрос к организаторам был: "А монахи там настоящие?". Оказалось, да, вполне. Конечно, с учетом их вовлеченности в пивной маркетинг XXI века.

Пока мы не добрались до пива — немного истории. Нынче Гримберген — городок с население в 34 тыс. человек. В 1128 году Норберт Ксантенский основал здесь одно из первых аббатств ордена премонстрантов. К тому времени Норберту было 48, а в молодости он вел вполне светскую жизнь. Изменилась она, как это часто бывало с будущими святыми, после чудесного избежания смерти. Норберт катался верхом, лошадь испугалась грома, понесла. Молодой человек чудом не погиб. Обратился к духовности, ушел в монахи, путешествовал, проповедовал. После смерти был причислен к лику святых. 6 июня, когда Норберт умер, является днем его памяти, а монахи Гримбергена именуются норбертинцами.

Сейчас в аббатстве их живет 11.

"Я сюда переехал из Нидерландов шесть лет назад, — охотно рассказывает отец Барт. — Тогда нас было 19 человек. Но в последние годы новые монахи не приходят".

Моему новому знакомому — 83 года, раньше он выполнял функции эконома, но уже отошел от дел. Спрашиваю, можно ли сделать с ним селфи.

"Конечно, без проблем!.. А теперь давай на мой телефон!".

Тут я удивился в первый раз. Но то ли будет в конце вечера!













С дымком

На уютной и невероятно ухоженной территории аббатства находятся базилика XVII века, основное здание, где обитают монахи, сад-огород, где они выращивают хмель для своей мини-пивоварни. Еще обсерватория, открытая вскоре после полета Гагарина, в 1967-м. Разносторонние монахи не только общаются со Всевышним и варят пиво, но и любят наблюдать за звездами. Поэтому сюда на экскурсии привозят не только любителей пива, но и школьников. Есть ресторан и детская площадка с качелями и футбольными воротами — на территории можно отдохнуть всей семьей.

Пиво здесь варят с момента основания аббатства в 1128-м.

"Вода в то время была грязной, очищать ее не умели, — объясняет глава аббатства, отец Карел. — Пить пиво было гораздо более безопасно для здоровья, поэтому монахи сразу стали его варить".

Пивоварня всегда принадлежала аббатству, а вот за торговую марку Grimbergen компания Carlsberg уже несколько лет платит аббатству роялти. Местная пивоварня, конечно, не дает промышленных масштабов, а, скорее, выступает в роли хранительницы традиций и экспериментального полигона. В этом году удалось перевести старинные рецепты, которые 200 лет оставались непрочтенными. Написаны они были на латыни и староголландском. Помогли волонтеры, на расшифровку ушло четыре года!

"Это удивительное путешествие в историю, — восхищается отец Карел. — Впрочем, если воссоздать старинный вкус в точности, он вряд ли понравится современникам. Но использовать рецепт для создания новых вполне реально".

К нашему визиту в Гримбергене сварили ограниченный тираж совершенно неповторимого на вкус Grimbergen Triple D’Abbaye.

"В течение пяти месяцев его выдерживали по рецептуре XVI века, — рассказывают местные пивовары. — Сначала в бочках из французского дуба, которые ранее использовались для бурбона и виски. Благодаря этому аромата кориандра и фруктов в пиве становилось меньше, а ванили и солода — больше. Затем пиво было помещено в бочки из-под торфяного виски. Это добавило напитку ноток копченостей".

Отец Карел клеймом выжигает на бочке название пива. Сейчас ее вскроют, и можно дегустировать. Ух, как необычно! Пиво крепкое, около 8%, с ярко выраженным вкусом дымка.

Кстати, в следующем году на местную мини-пивоварню начнут пускать посетителей и откроют гостевой центр.

Из пепла

Отец Карл ведет нас на экскурсию по аббатству. В коридоре главного здания — красивейший витраж с изображением птицы феникс. Он является символом аббатства. А все потому, что оно, подобно фениксу, трижды восстанавливалось после пожаров и разрушений. Первый большой огонь пришел сюда уже спустя 14 лет после основания — в 1142-м. Второй раз аббатство было разрушено в 1566-м, во время религиозных войн. В третий — во время Французской революции 1798 года. Слоган аббатства: "Ardet Nec Consumitur", что означает "Горит, но не сгорает".

К счастью, сотни древних книг удалось спасти. Для этого во время революции монахи пробили дыру в стене библиотеки и тайком от воинствующих революционеров вывезли бесценные артефакты. В библиотеке нам показывают Библии XVI

—XVII веков, средневековые фолианты, исторические документы, связанные с аббатством.

"От государства мы не получаем помощи, — говорит отец Карел. — Помогают общественные организации, меценаты. И конечно, сейчас мы получаем роялти от Carlsberg за торговую марку. В конечном счете мы можем себе позволить все, что нам требуется".

К слову, другие члены ордена разбросаны по миру, они есть, например, во Франции и ЮАР.

Как вы уже поняли, смартфоны для монахов — вещь обычная. В комнате отдыха есть телевизор. Вообще, святые отцы Гримбергена не вполне соответствуют стереотипному представлению об аскетичных монахах. Они открыты, общительны. Свободно говорят на английском, немецком, французском. Кстати, языковой вопрос в Бельгии — вещь весьма путанная и деликатная. Об этом нам напомнил отец Эрик, который провел экскурсию базиликой.

А начал он с упоминания нового закона ЕС.

"Можете все снимать на видео и фотографировать. В том числе меня. Вы же знаете, что сейчас в ЕС нельзя снимать человека без его разрешения. Так вот я вам такое разрешение даю".

И пока мы готовили свои камеры, продолжил:

"Наша церковь — действующая. Мессы проходят каждый день. В воскресенье — дважды: в 10:00 и 11:30. На первую собирается человек 200—300 со всей окрестности, на вторую — около 150. Мессы проходят на фламандском. Вы же не забыли, что находитесь во Фландрии? В Брюсселе, конечно, говорят на французском, все-таки это столица. Но в провинции нашего региона с французским нужно быть... хм... осторожным", — говорит норбертинец.

Слушаю неспешное, преисполненное достоинства повествование отца Эрика и ловлю себя на мысли, что он похож на киношного отца Брауна в исполнении Марка Уильямса. Да-да, того рыжего, что отец Уизли из "Гарри Поттера". Но мы отвлеклись, это все пиво. Все это время мы слушаем истории, стоя в церковном дворике и потягивая очередной бокал освежающего напитка.

"Но сейчас мы пойдем внутрь базилики, поэтому я попрошу вас оставить бокалы снаружи", — внушительно говорит святой отец.

Все логично, алкоголю в церкви не место. Вот только годом ранее он же позволял гостям фотографироваться в базилике с бокалами пива, да и сам с удовольствием прихлебывал. В интернете "все ходы записаны"! Но, видимо, после того получил нагоняй от настоятеля.

Внутри базилика 1660 года великолепна! Какие своды, алтарь, а картины, а деревянные скульптуры фламандских мастеров! Это заслуживает поездки сюда из Брюсселя не меньше, чем местное пиво. Даже жаль, что такая красота находится не в столице, там базилика однозначно была бы одним из мест паломничества туристов. А здесь, в Гримбергене, в послеполуденное время тихо и умиротворенно, горожан почти не видно, туристов тоже. Садишься в тенечке и под перезвон колоколов, отбивающих каждые полчаса, почти забываешь о времени. Почти, потому что программа у нас насыщенная, и после пищи духовной нам подготовили пивную дегустацию.















Пара к пенному

Рядом с музеем пивоварения в отдельной комнате расставлены скамьи, на столах — маленькие бокалы с неизменным фениксом. Сейчас нам расскажут, как пить пиво правильно! Специалисты по пивоварению объясняют, что в Бельгии, в отличии от Германии, никогда не было закона о чистоте пива. Немцы считали, что пенистый напиток должен состоять исключительно из воды, хмеля и ячменного солода. А вот в Бельгии допустимы любые вольности, отсюда и эксперименты с вкусом кориандра, цедры, фруктов и ягод. Эли, которые традиционно варились и варятся в аббатствах, обычно крепче привычных нам светлых сортов. Фильтровать в древности не умели, поэтому blanche появился раньше blonde. Кстати, в Украине представлены Grimbergen Blanche, Grimbergen Blonde и Grimbergen Double-Ambree.

"Сегодня мы попробуем следующие сорта Grimbergen — светлый Blonde, горьковатый Pale Ale и янтарный Ambree, и поговорим, с какими закусками лучше всего раскрывается их вкус", — говорят пивные сомелье.

Минуточку! Еще со студенческих "дегустаций" у меня накопились вопросы к профессионалам. Бокал должен быть сухим или мокрым? Как правильно наливать? Высокая пена — показатель качества или наоборот?

"Вот вам еще одно различие немецкого пива от бельгийского, — охотно отвечают пивовары. — Для немецкого бокал может быть влажным. А бельгийские сорта наливаются только в сухой. Наливать нужно, немного наклонив бокал. А идеальной считается пена высотой в два пальца".

Пока ждем начала дегустации, любуемся бокалами с фениксом на ножке. Когда-то в пабах боролись с воровством бокалов оригинальным способом. В качестве залога нужно было оставить бармену одну туфлю.

К классическому blonde нам подают креветку — со светлыми сортами хороши легкие закуски, сыры. Кстати, по-модному сочетание блюд называется "фудпэйринг" — иными словами, что подобрать в пару к конкретной еде.

"Сначала понюхайте пиво, ощутите его аромат, — советуют пивовары. — Чтобы он лучше раскрылся, можно взять бокал обеими руками и немного согреть напиток. А чтобы восстановить обоняние, можно понюхать свою кожу на запястье. Работает, если, конечно, туда не нанесен парфюм".

Дальше — pale ale, к нему — миниатюрные бургеры. То есть закуска уже поплотнее и с более насыщенным вкусом, как и у пива.

"А теперь сюрприз. Наверное, такое сочетание вы еще не пробовали", — улыбаются пивовары.

Нам выносят янтарного цвета ambree (название сорта — по его цвету) вместе с... панакотой. Темное пиво с ванильно-карамельным десертом — оказалось очень неплохо! А еще темные сорта хорошо сочетаются с копченостями, мясом и даже шоколадом.

А у меня еще один вопрос:

"Иногда кажется, что пиво одной торговой марки, но изготовленное в разных странах, имеет разный вкус. Может такое быть?" "Конечно, — отвечает специалист. — На это влияют не только вода, но и ингредиенты. В этом и состоит наша работа: подсказать и подправить на конкретном заводе".

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Пиво с крылышками

Завершалась экскурсия в аббатство гала-ужином. С нами за столами сидели и монахи. С удовольствием ели и пили пиво, подпевали во время выступления эффектной вокалистки. Все-таки выражение "веселый монах" было придумано не просто так! Возможно, прообразом стали эти святые отцы из маленького городка Гримберген в такой же маленькой, но очень "вкусной" Бельгии. Помните, в начале дня меня удивил 83-летний отец Барт, делавший селфи на свой смартфон. Так вот. У входа в банкетный зал была небольшая фотозона — подсвеченные, будто горящие крылья. Становишься в центре и эффектно превращаешься то ли в птицу феникса, то ли в ангела. Вечером прохожу мимо столика монахов. Те, с кем я успел пообщаться, кивают мне, как старому знакомому. И тут я краем глаза замечаю, что отец Барт хвастается перед собратьями по ордену своим фото — монах с горящими крыльями! Картинка, скажу вам, мистическая. А другие монахи только добродушно улыбаются. Видимо, если истина в вине, то в пиве — добродушное веселье... Мне, пожалуй, еще бокальчик!



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