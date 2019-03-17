Как в Милане гармонично сосуществуют современные и старинные здания

На архитектурную выставку в Милан отправилась украинская делегация с участием студентов

Как в Милане гармонично сосуществуют современные и старинные здания 2019-03-17T10:41:00+02:00 Евросоюз На архитектурную выставку в Милан отправилась украинская делегация с участием студентов

Секреты итальянской архитектуры. Как в старинном Милане гармонично сосуществуют современные и древние сооружения, да так, что радуют глаз – узнали украинские архитекторы – победители Всеукраинского конкурса "Архитектор" в Италии – стране, куда со всего мира съезжаются любоваться красотой.

Жемчужина Милана – изысканный собор Дуомо – заложили еще в четырнадцатом веке. В пышном убранстве он как-будто цветет. За углом – здание времен Муссолини, периода фашизма, умышленно лишено каких-либо украшений. Как достичь гармонии в непростом соседстве – об этом два дня уличных мастер-классов миланских архитекторов для наших студентов.

Один из победителей Всеукраинского конкурса "Архитектор" одессит Дмитрий уже видит- как применить наработки в его родном городе.

"У нас есть старый центр и есть потребность расширять, есть потребность развивать город, но это нужно делать толерантно и с умом. И итальянцы как нельзя лучше, со вкусом это демонстрируют. Это то, что для моей Одессы как нельзя кстати", – делится он.

Каждый метр городского пространства по-милански сдержанный, а не пестрый и это – главная основа комфорта.

Современное здание в историческом центре Милана – театр Пикколо режиссера Джорджио Стрелера. К слову, наш "Театр на Подоле", построенный в том же стиле, не угодил вкусам киевлян и вызвал возмущение.

Среди миланцев же – никаких дискуссий по поводу этого смелого проекта не было. Архитектор Пьер-Франческо Сачердотти говорит – полемика была только по поводу размера здания, а в остальных итальянцы полагаются на профессионалов. Каждый, мол, должен заниматься своим делом.

"В нашем обществе точка зрения архитектора довольно весома, к ним прислушиваются. Опытные архитекторы являются авторитетами и медийными персонами, как голливудские звезды", – говорит он.

Глобализация неизбежна, поэтому над современными объектами рассуждают светлые головы, – отмечают в ведущем архитектурном бюро. Разговор был плодотворным, – заключает организатор встречи – благотворительный фонд Бориса Колесникова. Ведь в Италию повезли и наших перспективных – победителей Всеукраинского конкурса архитекторов.

"Для архитектора крайне важно иметь возможность своими глазами увидеть объекты, которые они видят на картинках, в журналах, книгах. Они обязательно привезут новый опыт в Украину, у них будет возможность использовать эти знания в своих проектах", – говорит София Мудрик, директор благотворительного фонда Бориса Колесникова.

И современная архитектурная Италия – это не только дело рук профессионалов. Миланцы уверены: архитектурное ремесло служит людям тогда, когда царит здравый смысл и жесткие правила. Например, полное отсутствует наружной рекламы и комфортное пространство для всех.

Напомним, что именно Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию. 14 февраля стали известны имена тридцати победителей всеукраинского конкурса "Архитектор 2019". Проект длился полгода, его инициатором и организатором является Фонд Бориса Колесникова.

Благотворительная образовательная инициатива объединила 1 300 студентов архитектурно-строительных специальностей из 25 ведущих вузов Украины. Они прошли три этапа отбора, в том числе, презентовали архитектурные проекты экспертам отрасли. Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане, отправиться в специализированный тур по городу в сопровождении местных специалистов, ознакомиться с уникальными образцами мировой классической архитектуры.

Фонд Бориса Колесникова оказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины – проводит образовательные конкурсы, внедряет молодежные программы, поощряет лучших молодых специалистов поездками на зарубежные выставки.

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