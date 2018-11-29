Картину Ренуара за 160 млн долларов похитили из аукционного дома

Сегодня, 06:02

Трое мужчин проникли в аукционный дом и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже

Фото: twitter.com/NachtGeher
Фото: twitter.com/NachtGeher

Неизвестные похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы" ("Golfe, Mer, Falaises Vertes"), передает АР.

Кража была совершена еще 26 ноября, но известно об этом стало только после того, как австрийская полиция спустя два дня опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать помощь в поимке преступников.

Сообщается, что трое мужчин проникли в аукционный дом и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись через три разных выхода из здания.

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Эту картину, написанную Ренуаром в 1895 году, планировали продать на аукционе 28 ноября. Похищенное полотно оценивается примерно в 120-160 тысяч евро.

Тем временем, пропавшее шесть лет назад полотно Пикассо нашли в Румынии. Полотно нашли двое граждан Нидерландов в уезде Тулча.

Ранее мы писали, что американка приобрела пейзаж Ренуара за 7 долларов. По словам женщины, ей больше всего понравилась рамка картины, а изображение она планировала вынуть.

В 2013 году в австралийском городе Аделаида был ограблен дом коллекционера картин. Злоумышленники, взломав парадную дверь, украли шесть полотен, в том числе работы Ренуара, Густава Климта и Эгона Шиле.

А в Чехии похищены картина Ренуара и рисунки Пикассо на $21 млн.
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Источник:

Интерфакс

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