Кипр лишил гражданства одного из путинских олигархов с семьей

Олег Дерипаска / Фото: AFP

Власти Кипра лишили гражданства десятерых россиян, в число которых вошли трое российских бизнесменов и их родные.

По данным газеты Politis, среди них оказался один из богатейших олигархов России Олег Дерипаска, а также его сын и дочь.

"Алюминиевый король" Дерипаска является 30-ым в списке самых богатых россиян – Forbes оценивает его состояние в 3,6 млрд долларов. Его главный актив – холдинг En+ Group, через который он владеет алюминиевым гигантом "Русал". В 2018 году он и его компании попали под санкции США, но в начале этого года санкции были сняты.

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Кроме того, Кипр отозвал гражданство у двух российских финансистов – экс-президента и бывшего первого вице-президента "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, а также у их супруг и детей.

Этой осенью стало известно о начали процедуру лишения кипрского гражданства 26 человек. Все они в период с 2012 по 2017 год получили "золотые паспорта" – гражданство взамен на инвестиции в экономику Кипра.

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Напомним, в прошлом году Дерипаска попал в разработанный британскими спецслужбами "черный список" приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. Кроме владельца "Русала", в него также вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Уманов, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

А ранее Дерипаска выиграл суд против модели Анастасии Вашукевич и "секс-инструктора" Александра Кириллова, которые без его согласия разместили в соцсетях материалы, которые касаются его личной жизни.

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