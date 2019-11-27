Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Кипр лишил гражданства одного из путинских олигархов с семьей

27 ноября, 11:48

У десятерых россиян отозвали "золотое гражданство" Кипра

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска / Фото: AFP

Власти Кипра лишили гражданства десятерых россиян, в число которых вошли трое российских бизнесменов и их родные.

По данным газеты Politis, среди них оказался один из богатейших олигархов России Олег Дерипаска, а также его сын и дочь.

"Алюминиевый король" Дерипаска является 30-ым в списке самых богатых россиян – Forbes оценивает его состояние в 3,6 млрд долларов. Его главный актив – холдинг En+ Group, через который он владеет алюминиевым гигантом "Русал". В 2018 году он и его компании попали под санкции США, но в начале этого года санкции были сняты.

Реклама

Кроме того, Кипр отозвал гражданство у двух российских финансистов – экс-президента и бывшего первого вице-президента "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, а также у их супруг и детей.

Этой осенью стало известно о начали процедуру лишения кипрского гражданства 26 человек. Все они в период с 2012 по 2017 год получили "золотые паспорта" – гражданство взамен на инвестиции в экономику Кипра.

В тренде
В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе
Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Напомним, в прошлом году Дерипаска попал в разработанный британскими спецслужбами "черный список" приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. Кроме владельца "Русала", в него также вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Уманов, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

А ранее Дерипаска выиграл суд против модели Анастасии Вашукевич и "секс-инструктора" Александра Кириллова, которые без его согласия разместили в соцсетях материалы, которые касаются его личной жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инвестиции Россия Кипр гражданство олигархи Дерипаска Олег Дерипаска

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)Политика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – МаасПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...