Количество жертв землетрясения в Турции растет: фото и видео

Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сири

Не менее 19 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, свыше 770 получили травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Мы потеряли 19 граждан. У нас 221 пострадавший в Малатье и 551 – в Элязыге", - приводит его слова Анатолийское агентство.

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Ранее сообщалось о 14 погибших.

Землетрясение в Турции. Источник: Reuters

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу (24 января) в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Видео: Reuters

Напомним, не так давно в Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали подо Львовом. Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки были неощутимы – от 0 до 2 баллов.

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