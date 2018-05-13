Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри

Сегодня, 02:45

92-летняя королева дала официальное благословение для брака в соответствии с Законом о наследстве

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Британская королева Елизавета официально дала согласие на брак ее внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл в историческом документе, сообщает Reuters.

92-летняя королева дала благословение для брака в соответствии с Законом о наследстве 2013 года, а тщательно разработанный документ предназначается паре, которая собралась в 2016 году. Свадьба должна состояться в следующую субботу в Виндзорском замке.

Ранее музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился новыми восковыми фигурами – теперь там можно увидеть точные восковые копии Меган Маркл и принца Гарри.

Фото фигур были опубликованы на официальной страничке музея в Instagram. В комментариях поклонники будущей супружеской пары отметили, что от оригинала восковые копии почти не отличить. Принц Гарри предстал в синем элегантном костюме, а копию Меган нарядили в строгое платье-футляр темно-зеленого оттенка.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией. Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события.  
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