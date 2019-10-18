Королевская семья Британии оказалась в эпицентре секс-скандала со столетней историей

Британская королевская семья оказалась в эпицентре секс-скандала, пикантные подробности которого всплыли спустя сто лет.

73-летний французский пенсионер заявил о намерении судиться с Букингемским дворцом: Франсуа Графто утверждает, что его бабушка была любовницей короля Эдуарда Восьмого, родственника нынешней королевы Елизаветы Второй.

Графто уже дважды обращался к Ее Величеству с просьбой предоставить материал для ДНК‑экспертизы, но ответа так и не получил, а потому теперь он хочет, чтобы в дело вмешался суд.

Пенсионер убеждает, что деньги и титулы ему не нужны, и он стремится лишь к восстановлению исторической справедливости.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что британская королева Елизавета II, которая недавно вопреки своему монаршескому статусу подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене. Ранее у Ее Величества уже наблюдались проблемы с суставом, и это сильно мешало ей ходить, но частично с помощью медицинского вмешательства проблема на время была устранена.

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Боли в суставах снова возобновились и теперь врачи настаивают на срочной операции. Однако Елизавета II отказывается, поскольку не хочет тратить много времени на восстановление.

Отметим, что впервые проблемы с коленом у Ее Величества начались в 2003 году. Тогда она упала и растянула связки, что усложнило ее передвижение, и было принято решение провести операцию. Сейчас свое плохое самочувствие Елизавета II скрывает даже от близких.

Недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

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