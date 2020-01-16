Елизавета II отпускает Меган Маркл и принца Гарри: что будет после королевского Megxit

По слухам, которые просочились в прессу, происходящее может еще больше повлиять на и без того натянутые отношения братьев Уильяма и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Институт британской короны переживает период реформ и трансформаций. После срочного семейного "саммита" во дворце Сандрингем королева Елизавета II решила отпустить в свободное плавание герцога и герцогиню Сассекских – принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Они отказываются от роли "старших" членов королевской семьи, будут стремиться к финансовой независимости и жить на два континента – в Великобритании и Северной Америке. Однако своих титулов они не лишатся, как и не останутся без денег на охрану, официальные поездки и содержание своей британской резиденции Фрогмор-коттедж.

Что это значит для британской монархии? Краха института британской короны, как об этом пишут кремлевские рупоры, ожидать не стоит. Да и "моду" на сложение королевских титулов и полномочий ввели далеко не герцог и герцогиня Сассекские. Монархия будет трансформироваться и идти в ногу со временем, несмотря на весь свой консерватизм. Однако тут же эксперты предупреждают, что если вдруг брак принца Гарри с Меган Маркл не сложится, вряд ли британцы похвально отреагируют на "возвращение" принца Гарри в семью.

Скандала удалось избежать

"Гарри и Меган победили". Именно так британские эксперты комментировали решение королевы Елизаветы II пойти на уступки герцогу и герцогине Сассекским. Но даже несмотря на такой мирный и благоприятный исход, шума было немало. Высказался даже Дональд Трамп.

Британские СМИ, которые окрестили происходящее Megxit (по аналогии с Brexit), несколько дней подряд писали, что, во-первых, о своем решении принц Гарри и Меган Маркл заранее не предупредили и ни с кем не посоветовались. Причем объявили об этом герцог и герцогиня Сассекские в Instagram. Во-вторых, что это была исключительно инициатива Меган Маркл, которая хочет вернуться к прежней жизни: сниматься в кино, свободно вести странички в соцсетях, работать и не соблюдать скучные церемониальные традиции королевской семьи.

Некоторые СМИ пошли еще дальше. Одни писали, что к такому решению герцога и герцогиню Сассекских вынудили постоянные издевательства принца Уильяма над Меган. А в одной из авторских колонок The New York Times автор даже намекал, что в основе решения – расизм. Мол, "наследие истории британской империи – это глобальная конструкция, основанная на доктрине превосходства белых, а в британском жестком классовом обществе все еще существует глубокая корреляция между привилегиями и расой".

Ни то, ни другое официального подтверждения не получило. А экстренный семейный "совет" в Сандрингемском дворце 13 января, в котором принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям (сама Маркл должна была присоединиться к обсуждению по WatsApp, однако позже стало известно, что в этом не было необходимости), закончился без интриг и скандалов.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь молодой семьи. Для моей семьи эти вопросы сложны для решения, и нам еще предстоит кое-что для этого сделать, но я попросила, чтобы окончательное решение было принято в ближайшие дни", – передает позицию королевы Букингемский дворец.

Герри и Меган останутся без денег?

В течение специального переходного периода принц Гарри и Меган Маркл будут жить попеременно в Канаде и Соединенном Королевстве. Однако, по словам королевского биографа Пенни Юнора, возможно, переходной период был обозначен на случай, если Гарри и Меган передумают. Но вот за несколько дней, по словам экспертов, все проблемные вопросы решить не удастся. В первую очередь это касается денежной стороны медали.

В прошлом году Гарри и Меган попали в скандал за слишком расточительный образ жизни. Некоторые СМИ даже называли их лицемерами. Мол, с одной стороны, они публично выступают в защиту экологии и окружающей среды, а с другой – летают на люксовых бизнес-джетах на отдых. После этого пара публично заявила, что свои личные поездки оплачивает из собственного кармана. Но СМИ также неоднократно упрекали Меган Маркл в излишних тратах на одежду, вино и еду.

Уже точно известно, что герцог и герцогиня Сассекские откажутся от королевского гранта (составляет около 5% их бюджета, остальные 95% расходов покрывает отец Гарри принц Чарльз) за исполнение церемониальных обязанностей. Правда, это собственно и все, от чего они отказываются. Расходы на охрану, особенно в условиях жизни на два континента, обойдутся минимум в миллион фунтов (32 млн грн) в год. Плюс содержание их британской резиденции Фрогмор-коттедж.

От финансовой помощи отца Гарри принца Чарльза, которая поступает за счет доходов от активов герцогства Корнуолл, Гарри и Меган отказываться не намерены. Как и от расходов на их официальные визиты, которые Министерство иностранных дел покрывает за счет королевского гранта.

Зарабатывать супруги смогут на публичных выступлениях, написании книг, рекламе и брендинге в соцсетях. По словам британских аналитиков, наверняка супруги сделают ставку на развитие собственной торговой марки "Sussex Royal" для продажи книг, календарей и т. д. К тому же, по информации СМИ, Меган Маркл уже подписала контракт с Disney на озвучку одной из героинь в новом мультфильме и ведет переговоры с французским Givenchy. Правда, деньги от работы с Disney направят в счет благотворительной организации "Слоны без границ". Плюс после смерти принцессы Дианы принц Гарри унаследовал 7 млн фунтов (224 млн грн). Общее состояние принца Гарри и Меган Маркл (свою часть она заработала в основном на съемках в сериале "Форс-мажоры") составляет около 15 млн фунтов (480 млн грн).

Политика и корона

Своих титулов герцог и герцогиня Сассекские не лишатся, только если сами от них не откажутся. Впервые в истории британской короны в 1936 году отрекся от престола король Эдуард VIII, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, благодаря чему Елизавета II и получила корону. В свою очередь ее дочь принцесса Анна не стала давать своим детям титулы. Так же поступили принц Гарри и Меган, которые не дали титул своему сыну Арчи.

Премьер Борис Джонсон от комментариев по поводу очередного кризиса в Букингемском дворце воздержался. Для критиков это послужило прекрасным поводом еще раз заявить о необходимости ликвидации института монархии. Как бы там ни было, решение принца Гарри и Меган Маркл не является чем-то экстраординарным. Первый в очереди на престол – сын Елизаветы II принц Чарльз. Второй – старший сын Чарльза и его дети, принц Гарри – шестой. И чем больше детей рождается у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, тем дальше принц Чарльз от престола.

Так что решение герцога и герцогини Сассекских вряд ли изменит положение дел в Букингемском дворце. Правда, по слухам, которые просочились в прессу, происходящее может еще больше повлиять на и без того натянутые отношения братьев Уильяма и Гарри. Полномочия "старших" членов королевской семьи Гарри и Меган теперь лягут на Уильяма и Кейт. Из-за нервов и большого количества работы герцогиня Кембриджская сильно похудела. Сам принц Уильям требует повысить ее титул до принцессы.

15 Янв 2020 в 4:58 PST INSTAGRAM (@duchesscatherineofbritain)

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