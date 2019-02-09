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Кузен королевы Испании получил 18 месяцев тюрьмы

Сегодня, 04:45

Кузену первой леди также придется заплатить штраф в размере 34,2 тыс. евро детям певицы и актрисы Росио Дуркаль

Фото: Pixabay
Кузен королевы Испании получил 18 месяцев тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg Евросоюз Кузену первой леди также придется заплатить штраф в размере 34,2 тыс. евро детям певицы и актрисы Росио Дуркаль

Провинциальный суд Мадрида приговорил Давида Рокасолано, двоюродного брата испанской королевы Летисии, к 18 месяцам тюрьмы за разглашение тайны. Об этом сообщила в пятницу газета Mundo.

По ее сведениям, кузену первой леди также придется заплатить штраф в размере 34,2 тыс. евро детям певицы и актрисы Росио Дуркаль (1944 – 2006). Кроме того, Рокасолано не сможет работать в качестве адвоката в течение двух лет. Несмотря на приговор, в тюрьму двоюродный брат Летисии, вероятнее всего, не пойдет, поскольку ранее он не был судим, а срок не превышает 24 месяцев.

В 2008 году, спустя два года после кончины Дуркаль, началось судебное разбирательство из-за наследства певицы. В 2011 году в ходе телепередачи имя Рокасолано, который некоторое время представлял интересы детей артистки, всплыло в качестве одного из источников информации, незаконно переданной прессе. В частности, юрист незаконно передал представительнице СМИ сведения личного и экономического характера о членах семьи Дуркаль.

Супруг Летисии Филипп VI стал королем Испании 19 июня 2014 года после того, как от престола отрекся его отец Хуан Карлос I. Летисия раньше работала в разных изданиях, в том числе в агентстве ЭФЭ, газете "А-бэ-сэ", на телеканалах Си-эн-эн плюс и Блумберг-ТВ. В браке Филипп VI и Летисия состоят с 22 мая 2004 года.

Ранее сообщалось, что бывшего короля Испании обвинили в коррупции и будут судить.

Это не первый коррупционный скандал в испанском королевском семействе. Еще с 2008 года шло расследование в отношении принцессы Кристины, дочери Хуана Карлоса, и ее мужа Иньяки Урдангарина. Зять короля за мошенничество и растрату был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы.

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Тег Испания, суд, король

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ТАСС

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