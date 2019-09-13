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"Ливни столетия" затопили Испанию: видео

13 сентября, 16:55

Вода смывала с улиц машины, не обошлось без жертв

Юго-восток Испании затопило из-за ливней, которые уже называют самыми сильными за все столетие.

Непогода уже унесла жизни по меньшей мере двух человек. Это 51-летняя женщина и ее старший брат. Их машину подхватило и унесло потоком воды. Произошло это в городе Каудете.

Еще три человека, которых также унесло водой, спасатели смогли вытащить. А город Онтиньент буквально ушел под воду. Уровень воды в местной реке за два час поднялся на девять метров.

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Людей пришлось снимать с крыш и доставлять на сушу лодками. В регионе затопленны дороги, повалены деревья, не работает транспорт и закрыты школы.

"Наша река вышла из берегов, вода затопила первые этажи всех домов, особенно тех, что расположены ближе к берегу. В основном вода хлынула туда", - рассказала жительница города Онтиньент.

Ранее сообщалось, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда Дель Рей. Там грязные потоки смывали машины, мусорные контейнеры и торговые палатки. Реклама Из-за затопления департаменту транспорта пришлось закрыть несколько станций метро и две автотрассы.

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Источник: Сегодня

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