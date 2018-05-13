Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу сказал президенту США Дональду Трампу, что он очень обеспокоен стабильностью на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Макрон позвонил президенту США, чтобы обсудить вопросы торговли и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Эммануэль Макрон предупредил, что в Европе назревает "гражданская война" между демократическими и автократическими государствами.

Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Макрон призвал членов Евросоюза объединиться перед лицом популистских и националистических тенденций, ставящих под угрозу концепцию Европы как оплота либерально-демократических ценностей. Его речь прозвучала на фоне таких событий, как предстоящий выход Великобритании из ЕС, недавняя победа евроскептиков на выборах в Венгрии и Италии, а также противостояние с Польшей по поводу независимости судебной власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон и его партнеры должны иметь гарантии того, что Иран не разработает ядерное оружие. Американский лидер выразил уверенность, что повсюду, где есть проблемы "там всегда Иран".