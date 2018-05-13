Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 02:59

Президент Франции беспокоится за стабильность в регионе

Трамп и Макрон. Фото: AFP
Трамп и Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу сказал президенту США Дональду Трампу, что он очень обеспокоен стабильностью на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Макрон позвонил президенту США, чтобы обсудить вопросы торговли и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Эммануэль Макрон предупредил, что в Европе назревает "гражданская война" между демократическими и автократическими государствами.

Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Макрон призвал членов Евросоюза объединиться перед лицом популистских и националистических тенденций, ставящих под угрозу концепцию Европы как оплота либерально-демократических ценностей. Его речь прозвучала на фоне таких событий, как предстоящий выход Великобритании из ЕС, недавняя победа евроскептиков на выборах в Венгрии и Италии, а также противостояние с Польшей по поводу независимости судебной власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон и его партнеры должны иметь гарантии того, что Иран не разработает ядерное оружие. Американский лидер выразил уверенность, что повсюду, где есть проблемы "там всегда Иран".
США, Франция, Дональд Трамп, ближний восток, макрон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото: AFP

Трамп пригласил президента Франции в Белый дом

24 Января, 12:53

Это может стать первым официальным визитом Макрона в США с начала президентства Трампа

Другие страны

Фото: AFP

Выход США из ядерной сделки по Ирану может привести к войне - Макрон

5 Мая, 09:49

Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе
Загрузка...

США

Фото: nytimes.com

Трамп прошел "президентское медобследование": стали известны результаты

13 Января, 10:37

Врач Белого дома сделал заявление

Евросоюз

Трамп и Макрон. Фото: AFP

Трамп и Макрон обменялись данными, подтверждающими химатаку в Сирии

9 Апреля, 13:32

Они поручили своим командам теснее кооперироваться по этому вопросу 

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Во Франции проведут общенациональную забастовку против реформ Макрона

16 Февраля, 21:03

Железнодорожники призывают присоединиться к забастовке представителей всего государственного сектора

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп предлагает увольнять руководителей СМИ за "фейковые новости"

29 Ноября 2017, 15:27

Президент США Дональд Трамп предложил увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".
Загрузка...