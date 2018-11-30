Макрон выдвинул против Трампа серъезное обвинение

Сегодня, 12:59

Президент Франции предостерег от риска торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, которая является разрушительной для всех

Трамп и Макрон. Фото: AFP
Трамп и Макрон. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп принимает решения в ущерб союзникам. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Аргентине, сообщает Politico.

"В этих ситуациях я всегда ясно заявлял о позиции Франции и Европы. В эти кризисные времена мы должны защищать наши общие ценности, которые зависят от многосторонности и сотрудничества", - сказал Макрон.

Он также предостерег от риска "торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, которая является разрушительной для всех".

Президент Франции также отметил, что ЕС в последние годы стал более сплоченным.

"Когда ЕС подвергался нападению со стороны торговых мер Соединенных Штатов, он отреагировал немедленно, как единое целое. Такого бы не произошло несколько лет назад", - напомнил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Франция и США являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею Макрона о создании единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.
США, Франция, Трамп, Макрон

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