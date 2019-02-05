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Масштабное ДТП в Болгарии: десятки машин стали грудой металла из-за тумана

Сегодня, 11:31

В результате масштабного ДТП на северо-западе один человек погиб и еще более десяти пострадали

Фото: burgasnews.com
Фото: burgasnews.com.
Масштабное ДТП в Болгарии: десятки машин стали грудой металла из-за тумана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/954/4bc/5c59544bcdd13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/954/4bc/5c59544bcdd13.jpg Евросоюз В результате масштабного ДТП на северо-западе один человек погиб и еще более десяти пострадали

Ухудшение погодных условий стало причиной очередной крупной дорожной аварии в Европе. Из-за густого тумана на северо-западе Болгарии столкнулись более 25 машин – легковушек, автобусов и грузовиков.

Инцидент произошел утром 5 февраля на автомагистрали "Струма" между городом Сандански и деревней Дамяница в Благоевградской области.

Как сообщает местный телеканал NOVA, в результате случившегося один человек погиб – водитель вышел из своего автомобиля и пытался предотвратить столкновение остальных транспортных средств, когда его сбила другая машина.

По предварительной информации, 12 человек были ранены, включая женщину, которая находится в тяжелом состоянии. Спасатели все еще предпринимают попытки достать потерпевших из буквально спрессованных машин – их с переломами и прочими тяжелыми травмами госпитализируют в близлежащие медицинские учреждения.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Из-за случившегося движение по трассе было временно перекрыто. Правоохранительные органы Болгарии начали расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали о крупном ДТП в Арабских Эмиратах, которое "собрало" более четырех десятков автомобилей.

Кроме того, масштабная авария случилась осенью в итальянской Тоскане, где в результате столкновения 25 автомобилей восемь потерпевших пришлось госпитализировать.

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Тег авария, ДТП, Болгария, туман, дорожное происшествие

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