Масштабное ДТП в Болгарии: десятки машин стали грудой металла из-за тумана
В результате масштабного ДТП на северо-западе один человек погиб и еще более десяти пострадали
Ухудшение погодных условий стало причиной очередной крупной дорожной аварии в Европе. Из-за густого тумана на северо-западе Болгарии столкнулись более 25 машин – легковушек, автобусов и грузовиков.
Инцидент произошел утром 5 февраля на автомагистрали "Струма" между городом Сандански и деревней Дамяница в Благоевградской области.
Как сообщает местный телеканал NOVA, в результате случившегося один человек погиб – водитель вышел из своего автомобиля и пытался предотвратить столкновение остальных транспортных средств, когда его сбила другая машина.
По предварительной информации, 12 человек были ранены, включая женщину, которая находится в тяжелом состоянии. Спасатели все еще предпринимают попытки достать потерпевших из буквально спрессованных машин – их с переломами и прочими тяжелыми травмами госпитализируют в близлежащие медицинские учреждения.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Из-за случившегося движение по трассе было временно перекрыто. Правоохранительные органы Болгарии начали расследование обстоятельств происшествия.
Ранее мы писали о крупном ДТП в Арабских Эмиратах, которое "собрало" более четырех десятков автомобилей.
Кроме того, масштабная авария случилась осенью в итальянской Тоскане, где в результате столкновения 25 автомобилей восемь потерпевших пришлось госпитализировать.
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