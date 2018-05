Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, получила собственный герб. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщила пресс-служба королевской семьи в соцсети Twitter.

Синий фон щита на гербе символизирует Тихий океан у побережья Калифорнии, два пересекающих его золотых луча – восход в родных краях Меган.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb