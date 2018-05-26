Хранителем Меган стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, получила собственный герб. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщила пресс-служба королевской семьи в соцсети Twitter.

Синий фон щита на гербе символизирует Тихий океан у побережья Калифорнии, два пересекающих его золотых луча – восход в родных краях Меган.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 мая 2018 г.

Три пера представляют собой связь и силу слова. Под щитом, на траве, изображены "калифорнийские золотые маки" – символ Калифорнии, а также химонант, который растет в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что хранителем Меган стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом.

Напомним, 19 мая мая состоялась долгожданная "свадьба года" – принц Гарри и Меган Маркл поженились. Мы уже описывали все подробности торжества: от наряда герцогини Сассекской до гостей королевской свадьбы.

Также мы рассказывали, как же сегодняшние герцог и герцогиня Сассекские облегчили своим гостям выбор подарка.