Меган Маркл получила собственный герб

Сегодня, 00:25

Хранителем Меган стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом

фото AFP
фото AFP

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, получила собственный герб. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщила пресс-служба королевской семьи в соцсети Twitter.

Синий фон щита на гербе символизирует Тихий океан у побережья Калифорнии, два пересекающих его золотых луча – восход в родных краях Меган.

Три пера представляют собой связь и силу слова. Под щитом, на траве, изображены "калифорнийские золотые маки" – символ Калифорнии, а также химонант, который растет в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что хранителем Меган стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом.

Напомним, 19 мая мая состоялась долгожданная "свадьба года" – принц Гарри и Меган Маркл поженились. Мы уже описывали все подробности торжества: от наряда герцогини Сассекской до гостей королевской свадьбы.

Также мы рассказывали, как же сегодняшние герцог и герцогиня Сассекские облегчили своим гостям выбор подарка.
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Источник:

"Сегодня"

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