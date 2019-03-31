Мэр французского города продает дом за один евро

Капитальный ремонт – главное условие акции

Мэр французского города продает дом за один евро 2019-03-31T06:06:00+03:00 Евросоюз Капитальный ремонт - главное условие акции

Собственный дом – за один евро. Это – не выдумка, а предложение от мэрии французского города Рубе. Выбор – есть: одно-, двух- и даже трехэтажные.

Построены еще до Второй мировой войны, а ныне – заброшенные: таких домов в городе Рубе – немало. И главный вопрос – что с ними делать.

Старые дома – как чемодан без ручки: вкладывать в ремонт – слишком дорого, да и на рынок недвижимости – не выставишь. Вот и решили отдать почти даром.

В ассортименте – 17 сооружений. Метраж разный. А цена одинаковая – 1 евро за любое из них. Один из кандидатов – претендует на дом в 120 квадратов: планирует жить здесь с подругой.

"Это хорошая возможность получить собственность жилье, улучшить вид города и квартала. Мы будем переделывать все: крышу, фасад, пол. Оставим только стены", – делится он.

Капитальный ремонт – главное условие акции. Иначе дом пропадет: сквозь крышу просвечивают дыры, перекрытия – прогнили. На втором этаже проведена линия. Заступать за нее – нельзя, можно провалиться. Кроме пола необходимо заменить лестницы, сантехнику, отопительную систему – восстановить дом с нуля. Минимальная сумма, которую нужно потратить на этот дом – 97 000 евро. Но Ромен готов потратить 160, и очень надеется уложиться в эту сумму.

"Некоторые виды работ владельцы могут делать своими руками. Например, красить стены, класть плитку и тому подобное. Это может несколько уменьшить расходы. Кроме того, чтобы предложение оставалось привлекательным - кандидаты могут получить субсидию", – говорит Люси Шарон, менеджер проекта по реконструкции и градостроительству.

Восстановить дом нужно за год. А прожить в нем – 6 лет. Такие условия акции. В мэрии говорят: для них самих это – эксперимент. Несколько лет назад выяснили, что с одной стороны есть шесть тысяч семей, которым не хватает жилья. А с другой стороны – есть заброшенные дома. И также – шесть тысяч. Оставалось выяснить – как передать квадратные метры нуждающимся. Пригодился опыт британцев.

"Я разговаривала с друзьями, которые живут в США, Финляндии, Голландии, Испании ... везде. Узнала, что в Ливерпуле была успешной инициатива, когда дома продавались за 1 фунт. И мы решили сделать так же в Рубе – чтобы впоследствии этот опыт сработал по всей Франции", – говорит Милуда Ала, заместитель мэра Рубе.

И не только во Франции: по словам чиновницы, по всей Европе насчитывается 11 миллионов помещений, в которых никто не живет. И миллионы людей, у которых нет крыши над головой. В городке Рубе считают, что эксперимент пошел "на ура". Поэтому в последующие годы планируют его повторить.

Напомним, ранее подобная "акция" стартовала и в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Многие жители городка переезжают в мегаполисы, поэтому местность страдает от депопуляции. Чиновники сделали все от них зависящее, чтобы купить жилье мог любой желающий.

Напомним, молодожены сделали из вагончика уютный дом-мечту со всеми удобствами. Также мы писали, что Citroen представила компактный дом на колесах для путешествий. Кроме этого, сообщалось, что грузовик Ford превратили в дом на колесах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мэр французского города продает дом за один евро". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.