Меркель грозит досрочное смещение с поста канцлера ФРГ – СМИ

Если исход выборов в Европарламент будет неудачным, то Ангела Меркель могут выразить вотум недоверия

Ангела Меркель. Фото: AFP

Хотя Ангела Меркель сама призналась, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2021 году и уходит из политики, она может досрочно покинуть свой пост. И это определят выборы в Европарламент. И если канцлеру вынесут вотум недоверия, то потребуется проведение досрочных выборов в бундестаг. А место Меркель займет лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет издание Die Zeit.

Как стало известно изданию, председатель правящей немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пригласила партийную верхушку на внеочередное закрытое заседание, которое должно состояться в начале июня, после майских выборов в Европарламент.

По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, речь на заседании пойдет об определении правильных приоритетов в свете "возможности изменения рамочных условий". Также запланированы встречи верхушек двух правящих партий: ХДС и социал-демократов. Последние уже объявили о своем намерении подвести итоги двух лет работы правящей коалиции и решить, стоит ли продолжать ее работу.

Ведущие немецкие политики не исключают, что определенный исход европейских выборов может повлечь за собой правительственный кризис и досрочные парламентские выборы уже в этом году. Это также может означать, что Крамп-Карренбауэр попытается быстрее сменить Меркель на посту канцлера.

Издание сообщает, что, согласно соцопросам, изначально высокая популярность Крамп-Карренбауэр начала снижаться, так же, как и популярность всей ХДС. Многие члены партии опасаются, что новому председателю не удастся выстроить успешный "новый курс", если Меркель останется главой государства вплоть до следующих выборов в 2021 году. По мнению Die Zeit, в случае неудачи ХДС на европейских выборах давление на Меркель с требованием досрочно оставить пост возрастет.

При этом смена канцлера без досрочных выборов выглядит маловероятной, пишет Die Zeit. Чтобы это случилось, Меркель должна не пройти вотум недоверия в бундестаге. Кроме того, досрочные выборы должны быть одобрены президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, ранее социал-демократы предъявила ультиматум блоку Меркель, потребовав преодолеть внутрипартийные разногласия и выдвинуть предложения по улучшению работы правительства.

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