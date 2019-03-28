Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море

Мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту

Фото: Getty Images

Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c18/525/5c9c1852598da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c18/525/5c9c1852598da.jpg 2019-03-28T02:51:00+02:00 Евросоюз Мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту

Мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море в Европу.

После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты. В то же время представители вооруженных сил Мальты заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

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По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту.

"Это не бедствующие мигранты, это пираты, и они увидят Италию только через телескоп", – сказал он.

Сальвини назвал инцидент первым случаем пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно.

Напомним, правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. В этих целях Сальвини распорядился не принимать в итальянских портах корабли со спасенными мигрантами не только неправительственных организаций, но и разных миссий, а также провел закон, ограничивающий права на получение убежища в Италии.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря 2018 года, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.

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