Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море
Мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту
Мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море в Европу.
После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты. В то же время представители вооруженных сил Мальты заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.
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По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту.
"Это не бедствующие мигранты, это пираты, и они увидят Италию только через телескоп", – сказал он.
Сальвини назвал инцидент первым случаем пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно.
Напомним, правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. В этих целях Сальвини распорядился не принимать в итальянских портах корабли со спасенными мигрантами не только неправительственных организаций, но и разных миссий, а также провел закон, ограничивающий права на получение убежища в Италии.
Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря 2018 года, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.
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