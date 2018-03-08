Миллиарды покойного Кадаффи: в Бельгии разгорелся скандал

Сегодня, 14:30

Деньги хранились на четырех счетах

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах, сообщил в четверг бельгийский еженедельник Le Vif.

Как объясняется в публикации, эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По данным на 29 ноября 2013 года, 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.

При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих авуаров. По мнению издания, теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.

Напомним, бывший лидер страны Муаммар Каддафи, возглавлявший Ливию с 1969 года, погиб 20 октября 2011 года после длительной гражданской войны и вмешательства сил международной коалиции. В июле 2015 году к смертной казни приговорили его сына Саифа аль-Ислама. Вместе с ним суд вынес приговоры еще восьми высокопоставленным представителям режима Каддафи, в том числе бывшему главе разведслужбы.

Сына убитого ливийского лидера Каддафи освободили по амнистии.
Бельгия, арест, скандал, каддафи
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Ефремов, фото UkraFoto

Суд на два месяца продлил арест экс-нардепа Ефремова

6 Марта, 11:23

Старобельский районный суд рассматривает дело по обвинению Ефремова в пособничестве террористам

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Бельгии депутата судят за убийство "соперника"

5 Марта, 18:40

Любовница политика помогла ему совершить преступление
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Твиттер

В Бельгии в жилом доме прогремел взрыв

4 Марта, 01:56

Фасад здания разрушен, власти города приняли решение об эвакуации жителей дома

Транспорт

Фото: Скриншот

Скандал в "Борисполе": люди отказались лететь в Египет после замены колес самолету

3 Марта, 16:35

Пассажиры уже более десяти часов не могут улететь – ждут другой самолет

Евросоюз

Фото: AFP

В Бельгии впервые оштрафовали мужчину за "сексизм в публичном месте"

Вчера, 11:59

Правонарушителю придется заплатить штраф в 3 тысячи евро

Евросоюз

twitter.com/BrusselsAirport

Снегопад парализовал работу аэропорта Брюсселя

3 Марта, 02:45

Взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости
Загрузка...