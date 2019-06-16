Модель из Вьетнама наказали за слишком откровенное платье

Женщину оштрафовали за ее внешний вид на красной дорожке кинофестиваля в Каннах

Вьетнамскую модель Нгок Трин наказали за слишком откровенный внешний вид – 29-летняя звезда вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в прозрачном платье и без нижнего белья.

При этом на платье было глубокое декольте и высокие разрезы с обоих боков, а украшали его узоры из стеклянного камня.

Такое "оголенное" убранство возмутило министра культуры Вьетнама и тот обязал модель уплатить штраф. Его размер не указан, известно лишь, что немалую сумму придется выложить за вред, нанесенный имиджу государства.

Напомним, ранее французским собакам запретили долго лаять.Согласно новому решению, владельцы собак должны остановить "длительный или повторный лай своего животного", иначе – штраф в размере 68 евро.

Кроме этого, мы писали, что за въезд в Венецию придется заплатить до 300 гривен. Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

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