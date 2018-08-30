Могерини: ЕС готов подключить к своей оборонной программе третьи страны

Сегодня, 15:38

Речь идет о программе Постоянного структурированного партнерства в сфере обороны и безопасности

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Министры обороны ЕС начали обсуждение возможностей подключения не входящих в это сообщество государств к европейской программе Постоянного структурированного партнерства (PESCO) в сфере обороны и безопасности.

Об этом заявила в четверг, 30 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам двухдневной неформальной встречи министров обороны ЕС в Вене.

"Министры начали обсуждение вопроса о подключении третьих стран к этому проекту, рассчитываем к концу года принять решение в этом направлении", - заявила Могерини.

Ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями стало бы естественным шагом и принесло бы пользу для Альянса. 

Он напомним, что Альянс ввел механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству в 2014 году, чтобы улучшить сотрудничество с ключевыми партнерами. Этот статус предоставляется тем странам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Пока в перечень стран-кандидатов входят: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Украины в этом списке нет, хотя, как отмечает Вершбоу, Киев достиг всех соответствующих критериев.

Ранее сообщалось, что Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение референдумов уже в скором будущем о членстве в НАТО и ЕС.
программа, Евросоюз, партнеры, могерини
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

фото AFP

Помпео и Могерини обсудили важность реформ в Украине

13 Июля, 00:43

Дипломаты обсудили ряд общих проблем, с которыми столкнулись США и Европа

Экономика

В Молдове русский язык может потерять особый статус. Фото: pixabay.com

Молдова рискует полностью лишиться финансовой поддержки ЕС

5 Июля, 18:58

Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с резолюцией
Загрузка...

Экономика

Гройсман и Могерини. Фото: kmu.gov.ua

Могерини: Соглашение об ассоциации с Украиной - самое амбициозное за всю историю ЕС

27 Июня, 14:04

Вице-президент Еврокомиссии отметила, что финансовая помощь Украине от ЕС - самая масштабная в истории Евросоюза

Украина

Подписанное соглашение должны ратифицировать парламенты Греции и Македонии. Фото: http://www.vlada.mk/

Историческое перемирие: Греция согласилась на новое название Македонии, но соглашение все еще под угрозой

19 Июня, 09:02

При наилучшем сценарии парламент Македонии ратифицирует соглашение с Грецией и под давлением ЕС и НАТО президент его подпишет
Загрузка...