Могерини: ЕС готов подключить к своей оборонной программе третьи страны

Речь идет о программе Постоянного структурированного партнерства в сфере обороны и безопасности

Министры обороны ЕС начали обсуждение возможностей подключения не входящих в это сообщество государств к европейской программе Постоянного структурированного партнерства (PESCO) в сфере обороны и безопасности.

Об этом заявила в четверг, 30 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам двухдневной неформальной встречи министров обороны ЕС в Вене.

"Министры начали обсуждение вопроса о подключении третьих стран к этому проекту, рассчитываем к концу года принять решение в этом направлении", - заявила Могерини.

Ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями стало бы естественным шагом и принесло бы пользу для Альянса.

Он напомним, что Альянс ввел механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству в 2014 году, чтобы улучшить сотрудничество с ключевыми партнерами. Этот статус предоставляется тем странам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Пока в перечень стран-кандидатов входят: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Украины в этом списке нет, хотя, как отмечает Вершбоу, Киев достиг всех соответствующих критериев.

Ранее сообщалось, что Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение референдумов уже в скором будущем о членстве в НАТО и ЕС.