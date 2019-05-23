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На BBC вышло телешоу с Путиным в качестве ведущего

23 мая, 12:41

Российского президента нарисовали на студии Framestore при помощи трехмерной цифровой анимации

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

На британском телевидении появится новое ток-шоу, которое будет выходить в не совсем привычном формате – его ведущим будет анимационная версия российского президента Владимира Путина.

Комедийная передача "Вечер с Владимиром Путиным" (Tonight With Vladimir Putin) была создана государственной телерадиокорпорацией BBC.

"Всеми любимый мировой лидер по борьбе с медведями Владимир Путин, наконец, достиг своей конечной цели – ток-шоу на BBC", – так описывают свою передачу на канале.

Гостями первого выпуска стали британские актеры Аластер Кэмпбелл и Джун Сарпонг.

Путин-ведущий был создан студией Framestore при помощи технологии VFX в формате трехмерная цифровая анимация. Его озвучкой занимается актер Натт Тапли.

В Кремле уже отреагировали на такой креатив британских телевизионщиков: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей", но он эти книги не читает и не смотрит эти карикатуры.

Напомним, в прошлом году американская газета New York Post разместила на обложке шарж, на котором президент США Дональд Трамп дает пинка своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Кроме того, ранее карикатура на Путина вышла и в французском журнале Charlie Hebdo: во время проходившего в России Чемпионата мира по футболу-2018 российского лидера изобразили на танке на футбольном поле, атакующим ворота, с фразой "Вперед, русские!".

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Тег Великобритания, Путин, телевидение, ток-шоу, bbc

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