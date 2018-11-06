На болгарском курорте накрыли банду фальшивомонетчиков

При обысках у подозреваемых изъяли фальшивой валюты на 1,35 млн долларов, оборудование для подделки банкнот и десятки номерных знаков

Правоохранительные органы Болгарии раскрыли сеть фальшивомонетчиков, оперировавшую в курортном городе Варна.

В рамках расследования трое мужчин были задержаны, а при обысках у них изъяли фальшивой валюты на 1,35 млн долларов преимущественно 100-долларовыми банкнотами, оборудование для подделки банкнот и десятки номерных знаков.

Стоит отметить, что в прошлом году местные власти провели крупнейшую с 2007 года операцию против фальшивомонетчиков, конфисковав поддельных денег на сумму более 14,3 млн долларов.

В Украине тоже борются с этим видом преступности – в июне в Одессе правоохранители задержали этническую преступную группировку, которая изготавливала поддельные банкноты отечественной и основных зарубежных валют.

Кроме того, ранее в этом месяце в Запорожской области полиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр в 200 и 500 гривен, а также 100-долларовых банкнот.

Также мы писали о разоблачении группировки в Италии, которая напечатала 28 млн фальшивых евро при помощи целой сети подземных типографий.