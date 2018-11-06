На болгарском курорте накрыли банду фальшивомонетчиков

Сегодня, 17:26

При обысках у подозреваемых изъяли фальшивой валюты на 1,35 млн долларов, оборудование для подделки банкнот и десятки номерных знаков


Правоохранительные органы Болгарии раскрыли сеть фальшивомонетчиков, оперировавшую в курортном городе Варна.

В рамках расследования трое мужчин были задержаны, а при обысках у них изъяли фальшивой валюты на 1,35 млн долларов преимущественно 100-долларовыми банкнотами, оборудование для подделки банкнот и десятки номерных знаков.

Стоит отметить, что в прошлом году местные власти провели крупнейшую с 2007 года операцию против фальшивомонетчиков, конфисковав поддельных денег на сумму более 14,3 млн долларов.

В Украине тоже борются с этим видом преступности – в июне в Одессе правоохранители задержали этническую преступную группировку, которая изготавливала поддельные банкноты отечественной и основных зарубежных валют.

Кроме того, ранее в этом месяце в Запорожской области полиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр в 200 и 500 гривен, а также 100-долларовых банкнот.

Также мы писали о разоблачении группировки в Италии, которая напечатала 28 млн фальшивых евро при помощи целой сети подземных типографий.
деньги, Болгария, подделка, фальшивомонетчики, Варна
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Стихийный мемориал памяти Виктории Мариновой. Фото: AFP

Арестован предполагаемый убийца журналистки в Болгарии

9 Октября, 14:19

Полиции удалось найти и задержать одного из подозреваемых в убийстве Виктории Мариновой

Евросоюз

МИ-17. Фото: modeland.com.ua

Пилоты не успели сообщить: в Болгарии разбился военный самолет, есть погибшие

12 Июня, 09:40

Крушение произошло 11 июня около авиабазы Крумово, недалеко от Пловдива, вертолет упал с высоты 30 метров
Загрузка...

Евросоюз

Пышная и нежная красавица. Фото: Ю. Кубрак

В Болгарии начался праздник роз

7 Июня, 12:58

В этом сезоне в стране получили рекордный урожай

Шоу-бизнес

"Евровидение-2019". Фото: eurovision.tv

Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"

15 Октября, 18:03

Страна не может позволить траты на подготовку болгарского участника

Другие страны

Фото из открытых источников

Резонансное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии: число жертв возросло

28 Сентября, 09:55

Из-за аварии в отставку ушли глава МВД, министр транспорта и министр регионального развития страны

Другие страны

Фото: Pixabay

На популярном черноморском курорте погибли три человека - среди них дети

12 Августа, 16:38

В Болгарии ввели временный запрет на купание
Загрузка...