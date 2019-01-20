На элитном курорте Куршавель погибли два человека, более десяти ранены

На курорте Куршавель в Альпах вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов

Фото из открытых источников.

На элитном курорте Куршавель погибли два человека, более десяти ранены //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/439/fb5/5c4439fb54896.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/439/fb5/5c4439fb54896.jpg 2019-01-20T11:08:00+02:00 Евросоюз На курорте Куршавель в Альпах вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов

В воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали, сообщает телеканал BFM.

Происшествие произошло около 04:30 по парижскому времени. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Для устранения пожара было эвакуировано более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Информация о причине пожара устанавливается. На месте происшествия находятся представители власти города.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

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