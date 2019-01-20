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На элитном курорте Куршавель погибли два человека, более десяти ранены

Сегодня, 11:08

На курорте Куршавель в Альпах вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
На элитном курорте Куршавель погибли два человека, более десяти ранены //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/439/fb5/5c4439fb54896.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/439/fb5/5c4439fb54896.jpg Евросоюз На курорте Куршавель в Альпах вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов

В воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали, сообщает телеканал BFM.

Происшествие произошло около 04:30 по парижскому времени. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Для устранения пожара было эвакуировано более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Информация о причине пожара устанавливается. На месте происшествия находятся представители власти города.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

пожар, Альпы, курорт, Куршавель

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Источник:

ТАСС

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