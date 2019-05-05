На каблуках и с флагом: бывшая украинская учительница работает таксистом в Риме

Ее подчиненные – итальянские мужчины

В ее машине – желто-голубой флаг, на пиджаке – значок трезубца, хотя сама она более 15 лет живет в Италии. Следующая история – о единственной в Риме украинке, которая имеет лицензию на работу в такси. И ездить с ней – сплошное удовольствие

Всегда улыбающаяся, с прической, макияжем и непременно – на каблуках. Она единственная в Риме украинка, которая имеет лицензию на пассажирские перевозки. Ее подчиненные – итальянские мужчины. О леди-боссе говорят: приветливая и требовательна.

"В нашей работе нет мужчин и женщин. Есть профессионалы и непрофессионалы. Так вот Галина – это профи с большой буквы", – делится один из них.

По специальности Галина – учительница истории. Поэтому каждая поездка с ней превращается в мини-экскурсию.

Рассказала, на заработки пошла ради двух дочерей. Сначала была помощницей в итальянской семье. Там и выучила язык.

"Я работала няней с маленьким ребенком, и мы вместе учились говорить", – делится она.

Впоследствии записалась на автокурсы. В Италии требования к тем, кто учится вождению, более строгие, чем в Украине.

"Есть очень много требований к водителям, надо иметь понятие о первой медицинской помощи, даже заставляли проходить антитеррористические курсы и антипожарные курсы", – рассказывает Галина.

Не только профи, но и мама – с большой буквы, говорит дочь Ольга. И тысячи километров – не помеха.

"Я иногда удивляюсь, откуда она черпает всю эту силу свою и энергию. Потому что вот она может быть и успешной леди, и плавно переходить в свой материнский такой ​​теплый образ", – говорит она.

За 15 лет в Италии Галина стала водителем номер один для многих итальянских отелей. Ее фирму предлагают пассажирам в аэро- и морских портах. А новые клиенты обычно становятся постоянными.

"Вы знаете, с большим удовольствием работается, когда клиент выходит и говорит тебе – beautiful lady driver", – говорит она.

Ранее сообщалось, что, по данным Международной организация по миграции, в 2017 году украинцы получили 12,1 млрд долларов денежных переводов (почти 11% украинского ВВП), 2,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и 1,5 млрд долларов официальной помощи в целях развития.

Напомним, также тема афер с трудоустройством за границей была раскрыта в материале: "Главная тема": как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах

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