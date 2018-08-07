На Кипре психически больной пытался протаранить ворота Генконсульства РФ

Мужчина пытался проникнуть на территорию дипломатического ведомства, разбил окно у входа и кричал

Психически больной мужчина пытался въехать в закрытые ворота Генконсульства России в Лимасоле. Об этом сообщает агентство CNA.

По данным СМИ, происшествие произошло около полудня. 45-летний мужчина пытался проникнуть на территорию Генконсульства РФ, разбил окно у входа и вёл себя шумно. Полиция арестовала мужчину.

Сообщается, что ранее он лечился в психиатрической клинике. В Лимасоле он должен был пойти на осмотр ко врачу.

Напомним, ранее в Одессе активисты нескольких патриотических организаций провели акцию возле консульства России, в ходе которой сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.

Также в Одессе пикетчики под консульством РФ установили "виселицы". Люди требовали извинений за "развязанную войну", в ход пошли яйца. Активисты также привезли с собой конский навоз и собирались забросать им здание, но правоохранители не позволили этого сделать.

А в Киеве перед Российским культурным центром сожгли флаг РФ.

Кроме того, у российского генконсульства в Стамбуле произошла перестрелка.