На Меркель совершено нападение

Сегодня, 15:47

Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после голосования

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на Ангелу Меркель, которую переизбрали на пост канцлера ФРГ, передает Газета.Ru со ссылкой на Die Welt.

Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после голосования. Мужчина кричал и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, депутаты Бундестага вновь выбрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии. Таким образом, Меркель уже четвертый раз займет этот пост.

За ее кандидатуру проголосовали 364 депутата Бундестага, против были 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались.

Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции.

В итоге " большую коалицию" сформировали Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз.

По мнению экспертов, после формирования "большой коалиции" в Германии Берлин начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции в ЕС со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад.
Германия, коалиция, нападение, Меркель

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