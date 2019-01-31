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На окраине Варшавы бушует масштабный пожар: появилось видео

31 января, 17:09

Тушить огонь приехали 40 пожарных машин - из Варшавы и из ближних городов

На окраине Варшавы бушует масштабный пожар: появилось видео Евросоюз Тушить огонь приехали 40 пожарных машин - из Варшавы и из ближних городов

В промышленной зоне на окраине Варшавы горит склад. Известно, что пожар вспыхнул в восемь утра в помещении, где хранились продукты. Затем огонь перекинулся и на офисы, расположенные рядом. В первые минуты эвакуировали около ста человек. Тушить огонь приехали 40 пожарных машин – из Варшавы и из ближних городов. Пожарные делают все, чтобы пламя не перекинулось на соседние здания.

Ранее сообщалось, что в Варшаве вечером на католическое Рождество в результате пожара в деревянном доме погибли шесть человек. В доме, часто ночевали бездомные. По мнению месной полиции, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожарные отмечают, что это был один из самых трагических пожаров на Рождество за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Польше сгорела спичечная фабрика и музей. Пожар повредил одну из трех производственных и практически антикварных машин выпуска 30-х годов прошлого века. Сгорели спички и сырье для их изготовления. Один из сотрудников пострадал.

 

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Тег Польша, пожар, варшава

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