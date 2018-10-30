Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации на оккупированном Донбассе

Заседание состоится во вторник, 30 октября, оно запланировано по инициативе Украины

Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание, на котором обсудит ситуацию на оккупированных территориях Донбасса. Об этом рассказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности", – рассказал дипломат.

Представитель Украинской миссии отметил, ситуация на оккупированном Донбассе только обостряется. В частности, из-за неконтролируемой участок границы в Украину из РФ продолжают идти так называемые "гуманитарные конвои", поступает оружие, боеприпасы и военный персонал.

Он добавил, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями псевдо-выборов на Донбассе. Заседание должно начаться в 21:00 по Киеву.

"Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые" выборы "являются ничтожными", – отметил он.

Ранее мы писали о том, что российско-оккупационные администрации т.н. "ДНР" и "ЛНР" готовятся подавлять протесты и недовольства местных жителей на оккупированных территориях с помощью специальных "групп реагирования". Так, к незаконным "выборам" боевики разрабатывают жесткие механизмы реагирования на возможные акции протеста.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от ГУР, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".