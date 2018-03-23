На юге Франции сторонник ИГИЛ ранил полицейского и захватил заложников в супермаркете

Супермаркет оцеплен, полиция уже начала операцию по освобождению заложников

На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Точное число заложников пока неизвестно. Об этом сообщает BFM TV.

По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы. Полиция начала операцию по освобождению заложников.

Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.

Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркасоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейским, ранив одного из них. Автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.

По их данным, один из захватчиков заявил о том, что причастен к террористической организации "Исламское государство".

Как известно, в Министерстве внутренних дел Франции заявляли, что боевики ИГИЛ создали сеть по производству поддельных паспортов стран Европейского Союза

Напомним, в США мужчина с синдромом войны захватил заложников.