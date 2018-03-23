На юге Франции сторонник ИГИЛ ранил полицейского и захватил заложников в супермаркете

Сегодня, 13:57

Супермаркет оцеплен, полиция уже начала операцию по освобождению заложников

Место инцидента. Кадр из видео
Место инцидента. Кадр из видео

На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Точное число заложников пока неизвестно. Об этом сообщает BFM TV.

По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы. Полиция начала операцию по освобождению заложников.

Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.

Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркасоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейским, ранив одного из них. Автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.

По их данным, один из захватчиков заявил о том, что причастен к террористической организации "Исламское государство".

Как известно, в Министерстве внутренних дел Франции заявляли, что боевики ИГИЛ создали сеть по производству поддельных паспортов стран Европейского Союза

Напомним, в США мужчина с синдромом войны захватил заложников.
Франция, ИГИЛ
Источники:

Европейская правда , Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Павел Климкин. Фото из открытых источников

Климкин - главе МИД Франции: "Россия должна уйти с Донбасса"

Сегодня, 13:22

Российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена", считает украинский министр

Евросоюз

Жан-Ив Ле Дриан, фото AFP

Глава МИД Франции сделал заявление по Минским соглашениям

Сегодня, 13:20

Французский министр надеется вскоре вернуться в Украину вместе с немецким коллегой 
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Порошенко пригласил Макрона в Украину

Сегодня, 09:43

Глава украинского государства обсудил в Киеве ряд вопросов с главой МИД Франции

Евросоюз

Во Франции бушуют протесты. Фото: AFP

В Париже начались столкновения между полицией и участниками массовых демонстраций

Вчера, 14:47

Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против группы молодых людей в районе Восточного вокзала Парижа

Евросоюз

Фото: Pixabay

Во Франции пекаря оштрафовали за внеурочную работу

Вчера, 13:22

Усердному сотруднику придется заплатить три тысячи евро штрафа

Евросоюз

Фото: AFP

Саркози назвал обвинения бездоказательными

Вчера, 11:57

Политик утверждает, что его оклеветала семья Каддафи

Украина

Фото: архив

На границе задержан работорговец, разыскиваемый Францией

21 Марта, 10:59

Мужчина находился в международном розыске 

Евросоюз

фото AFP

Саркози предъявлены обвинения

Вчера, 00:25

Через два дня пребывания под стражей экс-президенту Николя Саркози предъявили обвинения

Евросоюз

Фото: AFP

Политики во Франции прокомментировали задержание Саркози

20 Марта, 13:50

Они надеются на объективную работу судебной системы

Евросоюз

Николя Саркози. Фото AFP

Во Франции задержан экс-президент Саркози

20 Марта, 09:54

Бывший глава государства задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года
Загрузка...