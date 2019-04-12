НАТО нужны новые боевые возможности для противостояния России – Вершбоу

НАТО, хоть и с опозданием, но начало усиливать безопасность Черного моря, отметил дипломат

Фото: twitter.com/Defence24pl.

НАТО будет не только укрепляться, но и искать новые возможности адекватного ответа на новые вызовы, в частности такой элемент российской агрессии, как появление "зеленых человечков" в Крыму. Такое мнение высказал, бывший замгенсек НАТО и посол США в России, старший научный сотрудник Atlantic Council Александр Вершбоу (США) в ходе 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"НАТО будет продолжать адаптироваться, мы должны укреплять механизмы сдерживания, инфраструктуру. Нам нужны новые боевые возможности, чтобы находить ответы на новые вызовы, например на такую проблему, как "зеленые человечки". Ведь все с этим столкнулись впервые", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в рамках партнерских программ была значительная помощь со стороны НАТО Украине.

"НАТО ищет ответы. Были созданы многонациональные батальоны под руководством разных европейских стран ... НАТО может меняться вместе с реалиями. Альянс является не только военным союзом, но и политическим, у всех членов общие ценности, у нас сообщество судьбы", - отметил Вершбоу.

Он констатировал, что "НАТО, хоть и с опозданием, но начало усиливать безопасность Черного моря".

"Надеюсь на продолжение темпа усилий, чтобы Россия не могла препятствовать навигации украинских судов и захода судов в украинские порты", – подчеркнул Вершбоу.

Ранее Александр Вершбоу заявил, что Украина будет в НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " НАТО нужны новые боевые возможности для противостояния России – Вершбоу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.