Наводнение в Италии: погибли 11 человек

Все они – туристы, приехавшие в национальный парк на рафтинг, хотя местные власти предупреждала об угрозе стихийного бедствия

По меньшей мере 11 человек стали жертвами наводнения на юго-западе Италии. 23 человека пострадали, в том числе десятилетний мальчик. Все они – туристы, приехавшие в национальный парк на рафтинг, хотя местные власти предупреждала об угрозе стихийного бедствия. Одна из рек вышла из берегов, и двухметровые волны бросили лодку с туристами на скалы. Сколько именно отдыхающих было в ущелье во время наводнения, неизвестно. Пострадавших ищут до сих пор. Среди них – много итальянцев, гражданство остальных устанавливаются.

Напомним, после мощных ливней и вызванных ими оползней в Японии, по последним данным, погибли 199 человек. Кроме того, около 60 человек остаются в списках пропавших без вести, и спасатели продолжают их поиски.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Также мы писали о том, что во время Чемпионата мира по футболу российские телеканалы замалчивали информацию о масштабном наводнении в Забайкалье.