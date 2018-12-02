Недовольства миграционной политикой: как протестуют в Швеции

Сегодня, 01:40

Акции протеста в связи с нелегальной миграцией проходят регулярно


Столкновения нелегалов в Стокгольме из-за миграционной политики правительства, в частности, обеспечения из бюджета нелегальных мигрантов, происходят регулярно. Бывают пострадавшие и арестованные.

Одна из недавних акций была приурочена к гибели короля Карла ХІІ, известного в Украине своей битвой с русским царем Петром І под Полтавой. Шведы считают Карла ХІІ правителем, при котором их государство расцвело.

Некоторые из них не хотят, чтобы за счет налогов, которые они платят в бюджет, содержали нелегалов. 

Другая часть жителей государства имеет иное мнение, и призывает радикалов не распространять расистские настроения.

Часто представители националистических движений пытаются расшатать ситуацию. Вмешивается полиция, которая считает своим долгом дать гражданам понять, что они в опасности.

Если демонстрации перерастают в массовые беспорядки – полиция применяет силу. Преимущественно дубинки иногда и водометы, но старается избегать слезоточивого газа. Хотя он и не запрещен законом, здешние правоохранители считают, что такие радикальные действия подрывают доверие к полиции.
налоги, Швеция, протесты, мигранты
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Скриншот

Шведская студентка в одиночку помешала депортации нелегала

25 Июля, 18:52

 Видео ее протеста с понедельника просмотрели более 2 миллионов раз

Евросоюз

Мигранты. Фото: AFP

Миграционный поток в Европу значительно уменьшился - МОМ

25 Сентября, 13:31

В этом году число мигрантов и беженцев по сравнению с прошллым годом уменьшилось почти вдвое 
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Немцы недовольны миграционной политикой Меркель

7 Сентября, 13:22

Половина жителей Германии называет "плохими или очень плохими" результаты начатой в 2015 году политики "открытых дверей"

Евросоюз

Фото: AFP

Италия угрожает, что не будет платить членские взносы в ЕС из-за проблемы с мигрантами

24 Августа, 02:47

Судно итальянской береговой охраны Diciotti четыре дня дрейфовало в международных водах, поскольку Италия и Мальта спорили о том, кому его принимать
Загрузка...