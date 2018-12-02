Недовольства миграционной политикой: как протестуют в Швеции

Столкновения нелегалов в Стокгольме из-за миграционной политики правительства, в частности, обеспечения из бюджета нелегальных мигрантов, происходят регулярно. Бывают пострадавшие и арестованные.

Одна из недавних акций была приурочена к гибели короля Карла ХІІ, известного в Украине своей битвой с русским царем Петром І под Полтавой. Шведы считают Карла ХІІ правителем, при котором их государство расцвело.

Некоторые из них не хотят, чтобы за счет налогов, которые они платят в бюджет, содержали нелегалов.

Другая часть жителей государства имеет иное мнение, и призывает радикалов не распространять расистские настроения.

Часто представители националистических движений пытаются расшатать ситуацию. Вмешивается полиция, которая считает своим долгом дать гражданам понять, что они в опасности.

Если демонстрации перерастают в массовые беспорядки – полиция применяет силу. Преимущественно дубинки иногда и водометы, но старается избегать слезоточивого газа. Хотя он и не запрещен законом, здешние правоохранители считают, что такие радикальные действия подрывают доверие к полиции.