Немецкий порядок: в сети показали забавное видео с "законопослушными" утками

В сети появилось забавное видео под названием "Немецкие утки", на котором дикие птицы на улице одного из городов Германии терпеливо дожидаются, когда проедет трамвай и загорится нужный сигнал светофора, и лишь затем перебегают улицу.

Небольшой ролик опубликовал пользователь Facebook под ником Michael Evgi, и за 10 дней он набрал более 12 миллионов просмотров, свыше 300 тысяч человек опубликовали его на своих страницах.

Стоит отметить, что в некоторых комментариях к этому видео люди уверяют, что кадры были сняты с помощью монтажа, а самих "уток топорно наложили". Тем не менее, ролик продолжает набирать просмотров и популярности.

Напомним, ранее мы писали, что японский кот влюбился в обогреватель. Кот по прозвищу Бусао просто не отходит от тепловой лампы. Странную страсть заметили у него очень давно – тогда его только подобрали с улицы. Котенок очень сильно замерз. Сейчас пушистому целых девять лет, но он до сих пор спит только у обогревателя, независимо от погоды.

Кроме этого, мы сообщали о видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

Стоит напомнить и об инциденте в Китае, где макака отомстила своему обидчику, столкнувшему ее с перил в воду. Забавный, но травматичный инцидент произошел во дворе храма в провинции Фуцзянь.