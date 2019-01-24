Норвегия просит Россию поднять со дна токсичную немецкую подлодку
Это немецкая подводная лодка U-864 с 65 т металлической ртути на борту
Союз охраны природы Норвегии просит Россию помочь поднять со дна затонувшую в Северном море в годы Второй мировой войны немецкую подводную лодку с грузом ртути.
Если произойдет разлив, вредные вещества могут достичь российских берегов. Об этом сообщает руководитель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв.
Это немецкая подводная лодка U-864 с 65 т металлической ртути на борту, которая была потоплена вблизи Бергена в 1945 году.
Напомним, в Сети было опубликовано видео неожиданной встречи дайверов с загадочной подводной лодкой в районе Гавайских островов. На кадрах записи видно, как таинственное судно белого цвета длиной около 30 футов появляется в непосредственной близости от людей. При этом оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.
Ранее исчезнувшую подлодку союзников времен Первой мировой нашли в Тихом океане. Как сообщает сайт Министерства обороны Австралии, подводная лодка HMAS AE1 пропала 14 сентября 1914 года около порта Рабаул на острове Новая Британия в составе государства Папуа-Новая Гвинея, а судьба экипажа стала загадкой столетия в военной истории Австралии.
Также мы писали, что в сеть попало последнее сообщение с борта пропавшей в Аргентине подлодки.
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