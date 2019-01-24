Норвегия просит Россию поднять со дна токсичную немецкую подлодку

Это немецкая подводная лодка U-864 с 65 т металлической ртути на борту

Фото: YouTube

Норвегия просит Россию поднять со дна токсичную немецкую подлодку //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/91f/5c0/5c491f5c0966c.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/91f/5c0/5c491f5c0966c.jpg 2019-01-24T07:10:00+02:00 Евросоюз Это немецкая подводная лодка U-864 с 65 т металлической ртути на борту

Союз охраны природы Норвегии просит Россию помочь поднять со дна затонувшую в Северном море в годы Второй мировой войны немецкую подводную лодку с грузом ртути.

Если произойдет разлив, вредные вещества могут достичь российских берегов. Об этом сообщает руководитель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв.

Это немецкая подводная лодка U-864 с 65 т металлической ртути на борту, которая была потоплена вблизи Бергена в 1945 году.

Напомним, в Сети было опубликовано видео неожиданной встречи дайверов с загадочной подводной лодкой в районе Гавайских островов. На кадрах записи видно, как таинственное судно белого цвета длиной около 30 футов появляется в непосредственной близости от людей. При этом оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.

Ранее исчезнувшую подлодку союзников времен Первой мировой нашли в Тихом океане. Как сообщает сайт Министерства обороны Австралии, подводная лодка HMAS AE1 пропала 14 сентября 1914 года около порта Рабаул на острове Новая Британия в составе государства Папуа-Новая Гвинея, а судьба экипажа стала загадкой столетия в военной истории Австралии.

Также мы писали, что в сеть попало последнее сообщение с борта пропавшей в Аргентине подлодки.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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