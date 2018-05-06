Новая стрельба в Лондоне, есть погибший

В лондонском районе Саутуарк произошла стрельба, жертвой которой стал 17-летний юноша. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, вечером, о чем со ссылкой на телеканал Sky News сообщает ТАСС.

Сообщения о стрельбе поступили в 18:00 местного времени (20:00 по Киеву). Пострадавшему парню была на месте происшествия оказана первая медицинская помощь, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Полиция не производила задержания по данному делу. В настоящее время ведется следствие.

Сайт "Сегодня", что в ночь на 3 мая в Лондоне прогремел взрыв: пострадали 30 человек. ЧП произошла на праздновании еврейского праздника Лаг ба-Омер.

По традиции, во время этого праздника жгут костры. По одной из предварительных версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой версии, взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.

Напомним, на северо-западе Лондона вечером 1 мая произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а второй получил ранения.