Новое расширение ЕС: в Брюсселе сделали заявление

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Лидеры институтов Евросоюза считают, что наступило время начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в сообщество. Об этом говорится в совместном письме глав Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Давида Сассоли, а также назначенного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

"В июне прошлого года мы договорились достичь четкого и содержательного решения об открытии переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании не позднее октября 2019 года. Мы считаем, что сейчас самое время начать переговоры о вступлении с обеими странами", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Евросоюз стоит перед стратегическим выбором".

"Независимо от того, решит ли ЕС сейчас начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, это тест на способность союза выполнять свои обещания и смотреть в будущее", - говорят лидеры евроинститутов.

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"Наш мир претерпевает быстрые изменения. Если ЕС намерен отстаивать свою международную роль и защищать свои интересы, то шаг в направлении интеграции тех европейских стран, которые проявили интерес и выполнили требования для начала процесса присоединения, будет способствовать достижению этой цели", - подчеркивают Туск, Сассоли и фон дер Ляйен.

По их словам, Северная Македония и Албания выполнили необходимые требования для начала переговоров.

"Достижение этой цели потребовало значительных усилий со стороны их граждан, для которых европейская перспектива была большим источником мотивации и решимости. Нет никакой гарантии успеха. На этом пути предстоит большая напряженная работа по проведению реформ. Членство не произойдет в одночасье. И обе страны знают об этом", - добавили они.

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Официальное решение о запуске переговоров с Северной Македонией и Албанией должны принять все 28 стран-членов Евросоюза на уровне глав государств и правительств. Ожидается, что этот вопрос будет включен в повестку дня саммита ЕС 17-18 октября в Брюсселе.

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии – формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Главными сторонниками расширения ЕС сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах ЕС.

Албания не будет ради вступления в ЕС создавать центры для мигрантов.

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