Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает агентство AP.

За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против – 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

Партия Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" на выборах в апреле получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.

Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.

Ранее издание Newsweek писало, что восхищаясь российским президентом Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает огромные шаги к тому, чтобы построить на Дунае подобие России.

Как сообщалось, что в Будапеште протестовали против Орбана и его партии Фидес. Демонстрация была организована общественной организацией "Мы – это большинство", которая уже дважды – 14 и 21 апреля – после парламентских выборов выводила на улицы Будапешта тысячи протестующих.

Организаторы заявили, что "не позволят коррумпированной системе Виктора Орбана лишить нас нашей свободы, субсидий ЕС или места нашей страны в Европе".