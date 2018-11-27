Основатель Wikileaks "спас" кота от властей Эквадора

Американский диссидент Джулиан Ассанж, который уже более шести лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, решил отказаться от своего домашнего питомца – кота, которого сотрудники дипмиссии грозились отправить в приют, если владелец не будет за ним ухаживать.

"В том же документе, в котором Эквадор угрожал Ассанжу арестом, ему также пригрозили забрать кота в приют. Возмущенный этим он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место", – пишет у себя в Twitter редактор портала Justice for Assange Ханна Йонассон.

По ее словам, сейчас животное находится у родственников Ассанжа.

Напомним, что эквадорские власти также потребовали от основателя Wikileaks самостоятельно убираться в ванной комнате и используемых помещениях.

Кроме того, в прошлом месяце Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора, обвинив страну в "нарушении основных прав человека" и изоляции его от внешнего мира.

Как уже сообщалось, позже суд Эквадора отклонил иск Ассанжа к правительству Эквадора из-за нарушения его основных прав.