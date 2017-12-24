Папа Римский во время рождественской молитвы просил мира для Украины

Сегодня, 20:42

Также Папа Римский вспомнил о населении филиппинского острова Минданао, пострадавшем от последствий непогоды

фото AFP
фото AFP

Папа Римский Франциск накануне Рождества попросил мира для всего мира, особенно для народов, страдающих от затяжных конфликтов.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"В молитвенном ожидания рождения Иисуса, Князя Мира, просим дару мира для всего мира, особенно для народов, страдающих от последствий продолжающихся конфликтов. В частности, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица – священники, монашествующие и миряне – были отпущены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся за них", – сказал Папа Франциск после проговаривание молитвы "Ангел Господень".

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Также Папа Римский вспомнил о населении филиппинского острова Минданао, пострадавшем от последствий непогоды.

"Пусть милосердный Бог примет души умерших и утешит тех, которые страдают от этого стихийного бедствия. Помолимся за этих людей", — призвал он.

Ранее во время еженедельной воскресной проповеди Папа Римский Франциск почтил память жертв Голодомора и заявил, что молится за мир в Украине.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к миру для Мира, контролируемого торговцами оружием, которые зарабатывают на крови женщин и мужчин.
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