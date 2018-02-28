Парламент Каталонии опять рассмотрит вопрос независимости региона

Сегодня, 18:49

За включение этого предложения в повестку дня голосовали представители всех партий, выступающих за независимость

В Каталонии опять подымают вопрос о независимости. Фото: AFP
В Каталонии опять подымают вопрос о независимости. Фото: AFP

Президиум парламента Каталонии включил в повестку дня заседания в четверг вопрос подтверждения декларации независимости региона. Об этом сообщает газета El Mundo.

Инициатором внесения в повестку дня вопрос о подтверждении новым составом парламента декларации о независимости Каталонии от 27 октября 2017 года выступила левая партия CUP.

За включение этого предложения в повестку дня голосовали представители всех партий, выступающих за независимость.

Предложение CUP, которая имеет в парламенте 4 места из 135, будет обсуждаться в качестве поправки к основному документу, согласно которому бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, сможет вновь выставить свою кандидатуру на этот пост.

Стоит отметить, что юристы парламента Каталонии предостерегли спикера Рожера Торрена, что внесение подобного предложения противоречит решению Конституционного суда Испании.

Ранее Конституционный суд заявил, что остановит утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не появится в региональном парламенте на заседании в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен испросить разрешения у Верховного суда Испании, чтобы прибыть в парламент.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.
парламент, независимость, Каталония
Источник:

Европейская правда

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