Писателю Милану Кундере вернут отобранное коммунистами гражданство

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как "невероятно энергичную леди"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.

Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже на выходных. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры.

"Для меня это была огромная честь", — отметил политик, назвав писателя "легендой чешской, французской и мировой литературы".

Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как "невероятно энергичную леди". "Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции", — резюмировал премьер-министр.

В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.

В библиографии Милана Кундеры — романы "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Вальс на прощание", сборник новелл "Смешные любови" и эссе "Нарушенные завещания". Свои произведения писатель создает как на чешском, так и на французском языках.

Ранее мы писали, что Милан Кундера стал почетным гражданином Брно. Совет города Брно единогласно принял решение присудить статус почетного гражданина Милану Кундере.

Также напомним, что Милан Кундера отверг обвинение в доносительстве. Чешский писатель Милан Кундера заявил, что не доносил в 1950 году в пражскую полицию на дезертира по имени Мирослав Дворжачек.