Подводные лодки НАТО у границ России: Столтенберг сделал заявление
Столтенберг возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО
НАТО признает активизацию действий своих подводных лодок близ границ РФ на Севере, считает ее законной и объясняет ее усилением России. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса.
"НАТО присутствует в зоне Крайнего Севера, в частности в районе Норвегии. Таким образом мы обеспечиваем надлежащую оборону и сдерживание", – сказал генсек Североатлантического альянса.
"НАТО и Норвегия транспарентны. Действительно, Норвегия в последние годы интенсивно развивает свой военно-морской потенциал. То же самое делают Великобритания, Дания и другие страны НАТО, которые действуют в регионе Крайнего Севера", – отметил Столтенберг.
При этом генсек НАТО возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО: "Мы наблюдаем активизацию морских сил России в этом регионе, строительство крупной базы на Кольском полуострове, развертывание российских подводных лодок способных нести ядерное оружие".
В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет продолжать сотрудничество с Россией в Арктическом совете и Совете Баренцева моря, в частности для обеспечения эффективных действий по поиску и спасению на море.
Напомним, в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики прошли крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018.
В учениях приняли участие около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.
Также сообщалось, что в России пообещали принять ответные меры для обеспечения собственной безопасности в связи с усилением присутствия НАТО в Северной Норвегии.
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