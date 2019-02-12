Подводные лодки НАТО у границ России: Столтенберг сделал заявление

Столтенберг возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО

Фото: AFP

Подводные лодки НАТО у границ России: Столтенберг сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg 2019-02-12T15:21:00+02:00 Евросоюз Столтенберг возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО

НАТО признает активизацию действий своих подводных лодок близ границ РФ на Севере, считает ее законной и объясняет ее усилением России. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса.

"НАТО присутствует в зоне Крайнего Севера, в частности в районе Норвегии. Таким образом мы обеспечиваем надлежащую оборону и сдерживание", – сказал генсек Североатлантического альянса.

"НАТО и Норвегия транспарентны. Действительно, Норвегия в последние годы интенсивно развивает свой военно-морской потенциал. То же самое делают Великобритания, Дания и другие страны НАТО, которые действуют в регионе Крайнего Севера", – отметил Столтенберг.

При этом генсек НАТО возложил на Россию ответственность за действия государств НАТО: "Мы наблюдаем активизацию морских сил России в этом регионе, строительство крупной базы на Кольском полуострове, развертывание российских подводных лодок способных нести ядерное оружие".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет продолжать сотрудничество с Россией в Арктическом совете и Совете Баренцева моря, в частности для обеспечения эффективных действий по поиску и спасению на море.

Напомним, в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики прошли крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018.

В учениях приняли участие около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Также сообщалось, что в России пообещали принять ответные меры для обеспечения собственной безопасности в связи с усилением присутствия НАТО в Северной Норвегии.

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