Похищенные 17 лет назад картины Ван Гога вернутся на публичный показ
Два самых известных произведения художника нашли только в 2016 году в Италии
Похищенные из Амстердамского музея в 2002 году картины Винсента Ван Гога вернутся на публичный показ. Об этом сообщает The Guardian.
Два самых произведения Ван Гога "Вид на море в Схевенинген" (View of the Sea at Scheveningen) и "Паства выходит из реформистской церкви в Нюенени" (Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen) были похищены из Амстердамского музея ночью 2002 года.
Картины нашли только в 2016 году в Италии. Из-за мелких повреждений они провели последние два года на реставрации в консервационно-реставрационной студии музея.
"Реставраторы сделали блестящую работу, и картины теперь вернутся на постоянную экспозицию в их полной славе, чтобы каждый увидел", - отметил директор музея Аксель Рюгер, объявляя возвращения картин на публичный показ в музей.
Напомним, картину Ван Гога продали за $81,3 млн. На картине изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы своей жизни.
Также мы писали, что мертвое существо нашли под краской картины Ван Гога. Специалисты рассмотрели необычный артефакт при помощи микроскопа.
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