Политик из партии Меркель погиб при неясных обстоятельствах: подробности

Как пишет газета Bild, оружие на месте чрезвычайного происшествия обнаружено не было

Фото: AFP

Глава администрации германского округа Кассель (федеральная земля Гессен), член Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке умер при неясных обстоятельствах – 65-летнего политика нашли в воскресенье с простреленной головой на собственном участке. Об этом сообщила в понедельник газета "Гессише/Нидерзексише альгемайне".

По данным земельного ведомства по уголовным делам (ЛКА), обстоятельства смерти Любке пока не установлены, ведется следствие. В ЛКА пока не комментируют сообщения о насильственной смерти политика.

Как пишет газета Bild, оружие на месте ЧП обнаружено не было.

"Мы глубоко потрясены внезапной смертью нашего друга Вальтера Любке", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Гессена Фолькера Буфье и председателя фракции ХДС в ландтаге Михаэля Боденберга.

По их словам, Любке как никто другой умел "возводить мосты" между людьми.

Любке до того, как стать руководителем администрации Касселя, был с 1999 по 2009 год депутатом гессенского ландтага.

На Филиппинах в городе Танаван мэра во время торжественной церемонии застрелил снайпер.

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