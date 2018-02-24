Польша допускает внесение изменений в скандальный "антибандеровский закон"

Закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом, отметил вице-спикер Сейма

Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявляет о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечает, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность, пишет "Польское радио".

"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", – заявил Терлецкий в эфире телеканала TVP Info в четверг.

При этом, по его словам, в деле "украинской части закона возможно определенное уточнение". "Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", – сказал Терлецкий.

Ранее в интервью еженедельнику Sieci Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". "Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", – отметил он.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.