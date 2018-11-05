Польша готовится ужесточить требования по въезду в страну

Сегодня, 16:57

В Польше начались вспышки кори, которую, по мнению Варшавы, завезли с востока

Польша готовит законопроект. Фото: pixabay.com
Польша готовит законопроект. Фото: pixabay.com

Министерство здоровья Польши готовит законопроект, который запретит въезд невакцинированным гражданам третьих стран. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как заявил глава польского ведомства Лукаш Шумовский, главной причиной разработки документа стала вспышка кори в Польше. В частности, в Варшаве уже зарегистрировано 17 случаев заболевания. Местные дипломаты считают что болезнь, могли завезти с востока.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень деликатно", - сказал он.

Кроме того, главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас отметил, что "своей" кори в стране нет давно – 95% населения регулярно проходят вакцинацию.

Как отмечается, в связи с распространением инфекции, иностранцы, которые длительное время находятся в Польше, должны будут пройти вакцинацию.

Напомним, в Польше начались вспышки кори после многолетнего отсутствия болезни.

Ранее мы сообщали о выводах Минздрава относительно того, откуда в Украину пришла вспышка кори.

Также мы описали главные факты, которые необходимо знать о кори: болезнь начинается, как обычное ОРВИ – повышается температура, начинается насмор и слабость.
закон, Польша, корь

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