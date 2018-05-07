Польские фермеры настаивают на строительстве забора на границе с Россией

По словам предпринимателей, тогда они не имели бы проблем с болезнями свиней

Фермеры из северной Польши, которая граничит с российской Калининградской областью, обратились к министру сельского хозяйства и сельского развития с просьбой ускорить работы, связанные со строительством забора на границе с Россией. Об этом пишет "Польское радио".

Земледельцы говорят, что забор не позволил бы свиньям, инфицированным AЧС, попадать на территорию Польши, и обвиняют власти в пассивности.

"Если бы был построен забор, уезды Бранево и Бартошицах не имели бы проблемы с африканской чумой свиней, не было бы мертвых кабанов и других проблем", – говорят фермеры.

Предприниматели жалуются, что вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту своих ферм, а между тем правительство "ничего не делает".

Министр земледелия Кшиштоф Юргель обещает, что ключевые решения по строительству забора будут приняты уже в этом месяце.

Принципы биозащиты, которым должны следовать фермеры, которые выращивают свиней, будут вводиться по всей Польше, не только в районах, находящихся под угрозой AЧС. По словам министра, "малые фермы, которые не захотят адаптироваться к этим требованиям, получат 3-летнюю компенсацию за отказ от свиноводства".

Как известно, в Польше запланировали возвести забор на границе с Украиной и Беларусью для защиты от диких кабанов.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн долларов). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долларов). Стену построят в течение 2018-2021 годов.

Напомним, инициатива украинских властей по оборудованию границы с Россией получила название "Европейский вал", первоначально проект назывался "Стена". 19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Общая протяженность российско-украинской границы составляет более 2000 км.

Ранее мы писали, что Литва завершает начатое в июне 2017 года строительство защитного заграждения на границе с Россией.