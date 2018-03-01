Польский историк: "антибандеровский закон" изменят

Польский историк Лукаш Адамский рассказал о возможных изменениях в польском законе о Национальной памяти, который также называют "антибандеровским законом".

Об этом пишет "Радио Свобода".

Адамский отметил, что сам закон вызывает в Польше весьма бурные дискуссии. Среди историков почти нет защитников этого закона. Сначала его поддержало большинство политиков. И не было какого-то внятного голоса сопротивления.

"А теперь этот закон принес огромный вред образу Польши за рубежом, в Украине. Я не хочу его защищать, я хочу подчеркнуть, что он вызывает очень бурную дискуссию. Не только о польско-еврейские, польско-украинские отношения, но и о политике памяти в самой Польше. Я думаю, что закон будет изменен. Или изменит Конституционный суд, или Сеймовое большинство. Уже идут переговоры, президент отослал этот закон в Конституционный суд." – отметил историк.

Также Адамский отметил, что по его мнению "независимо от моего критицизма по закону, то, как его интерпретировали в Украине, весьма далек от истинного смысла норм закона".

"То, что было изменено в этом законе – общая норма наказания за прикрытие преступлений против человечности, военных преступлений, – там было дописано также о преступлениях "украинских националистов"". – добавил эксперт.

Также Адамский отметил, что на украинском языке слово "националист" несколько иначе воспринимается, чем в Польше. В Украине у большей части населения позитивное восприятие. В Польше это слово воспринимается примерно как в Украине "шовинист".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.