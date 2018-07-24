После завершения ЧМ в России поток нелегалов через Украину в страны ЕС увеличится – Нацполиция

Вчера, 11:01

Для конспирации и избегания ответственности перевозчики нелегалов активно используют автомобили на европейских номерах

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Несколько тысяч иностранцев хотят нелегально попасть в страны Европейского Союза через территорию Украины после завершения Чемпионата мира по футболу в России. С начала года уже было задержано более 100 групп нелегальных мигрантов из более 500 иностранцев.

"По оперативной информации департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после завершения в РФ Чемпионата мира по футболу, скопилось несколько тысяч болельщиков, которые хотят попасть в Евросоюз", – сказал заместитель начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов в ходе селекторного совещания в Киевской области во вторник.

По его словам, в ближайшее время ожидается переправка "больших групп нелегальных мигрантов в Украину из России на участках границы в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях".

После попадания на территорию Украины нелегалы скопятся на западных границах страны.

"Первые ласточки" этого канала уже залетели в Украину. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов из 75 иностранцев", – сообщил замначальника департамента.

Напомним, что недавно сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции Украины в Харьковской области ликвидировали маршрут незаконной переправки жителей стран ЮВА из России через Украину в государства Евросоюза.
Россия, ЕС, граница, мигранты, чемпионат мира
Источник:

Интерфакс-Украина

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