Посол ЕС: Те, кто не видит реформ в Украине – "идиоты или ограниченные люди"

Вчера, 14:09

Мингарелли считает, что в Украине уже проведен ряд важных реформ


Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что в Украине в тяжелых условиях была внедрена ряд реформ и те, кто их не видит, – "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения". Мингарелли заявляет, что в течение последних четырех лет представители власти в Украине сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать страну.

Об этом он сообщали на конференции "Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по 2017 и дальнейшие планы" сегодня в Киеве.

"Мы не сомневаемся в этом, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень тяжелых условиях, однако, если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне, и я вам выскажу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты", – отметил он.

По словам Мингарелли, для того, чтобы внедрять подобную Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, необходимо соблюдать определенное количество требований и одно из этих требований – это политическая воля власти.

"Нет никаких сомнений в том, что в течение последних четырех лет представители политической власти в этой стране сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать эту страну, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально рыночной экономике", – добавил глава представительства ЕС.

Помимо этого Мингарелли отметил, что Украина находится в довольно специфической ситуации и сейчас в стране идет война за ее европейский выбор. 

"Мне кажется, что эта страна (Украина) ведет войну именно из-за выбора, который сделала (страна), это то, что политически для меня чрезвычайно важно, чем просто придерживаться каких-то легальных обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав настоящее Соглашение", – подчеркнул посол.

Напомним, в октябре 2017 года Кабмин одобрил план действий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее посол ЕС в Украине Мингарелли заявил, что цель Украины и ЕС, цель Ассоциации Украина-ЕС – политическая ассоциация и экономическая интеграция. Но никоим образом не интеграция Украины в ЕС

По его словам, интеграция украинской экономики на рынок ЕС означает, что мы должны быть готовыми отодвинуть все тарифные и нетарифные барьеры, которые сегодня существуют в торговле и инвестициях между Украиной и ЕС.
Украина, Украина-ЕС, соглашение об ассоциации, мингарелли
Источник:

УНИАН

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